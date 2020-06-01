Konut kredisi kampanyası, sektörde bayram havası oluşturdu Kamu bankalarının başlattığı konut kredisi kampanyası, salgın nedeniyle durgunluk yaşanan gayrimenkul sektöründe bayram havasına neden oldu.

Kamu bankalarının başlattığı konut kredisi kampanyası, salgın nedeniyle durgunluk yaşanan gayrimenkul sektöründe bayram havasına neden oldu.

Destek paketinin salgının neden olduğu durgunluğa karşı panzehir etkisi oluşturacağını belirten sektör temsilcileri, bu sayede yeni yatırımların da başlayacağını bildirdi.

Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında, düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacağını açıkladı.

Buna göre, 15 yıla kadar vadelerde, birinci el/sıfır konutlar için aylık yüzde 0,64, ikinci el konutlar için aylık yüzde 0,74 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.

Destek paketinin salgının neden olduğu durgunluğa karşı panzehir etkisi oluşturacağını belirten sektör temsilcileri, bu sayede yeni yatırımların da başlayacağını bildirdi.

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, destek paketinin, ikinci çeyrekte sıkıntılı sürece giren sektör için çok önemli olduğunu söyledi.

Salgın nedeniyle yatırımcıların alımlarını ertelediğini dile getiren Özyurt, şu açıklamalarda bulundu:

"Yeni açıklanan konut kredi oranları sayesinde sektördeki üretici ve yatırımcılara çok önemli fırsat sunuldu. Orta gelirli yatırımcıları hedef alan ve ciddi avantajlar sunan paket, satışlarda hareketlilik oluşturacak. Sektörümüzde yine benzeri görülmemiş imkanlarla karşı karşıyayız. Bu sayede haziran itibarıyla toparlanma dönemi başlayacak. Paket, sektörümüzde orta gelirli bir kitleyi hedef alan projelerin geliştirilmesi yönünde önemli bir açılım başlatacak."

Özyurt, paketin yeni yatırımların da habercisi olduğunu kaydederek, "Salgının ardından yeni konut yatırımlarında; geniş, balkonlu, bahçeli, yoğun yeşil alanlı yapıların ağırlığını hissedeceğiz. Daha çok üst gelir grubunu hedef alan bu tür yatırımlar, yeni dönemde orta gelir grubuna da hitap eden bir nitelik kazanacak." dedi.

- "Destek paketleri satışları artırmada önemli rol oynuyor"

Bahaş Holding Üst Yöneticisi (CEO) Abdüssamet Bahadır, düşen satışların yeniden hareketlenmesi için sektör oyuncularının bir gayret içinde olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu destek paketini çabalarımızın karşılığını alma noktasında büyük mutlulukla karşıladık. Bugüne kadar her dönemde sunulan destek paketleri, satışların artırılmasında çok büyük bir rol oynadı. Salgının neden olduğu sancılı dönemin ortadan kaldırılması yönünde atılan bu adım, sadece bir iyileştirme yaratmayacak aynı zamanda sektörümüzde yapısal bir değişim sağlayacak. Konut geliştiricileri de planlanan yatırımlarını bu paket ölçeğinde yeniden değerlendirecek."

Akkuş Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş, yeni destek paketiyle izole dönemin yerini satışların hız kazandığı, planlanan yatırımların masaya yatırıldığı hareketli bir sürece bırakacağını söyledi.

İkinci çeyrekte beklemeye geçen konut talebinin alım yönlü hareketleneceğini dile getiren Akkuş, "Destek paketi, koronovirüs nedeniyle satışlarda yaşanan gerilemeler karşısında bir panzehir etkisi oluşturacak." dedi.

Akkuş, desteğin, konut geliştiriciler açısından yeni bir yatırım atağı başlatacağını kaydederek, şu bilgileri verdi:

"Yeni projelerde daha çok orta gelir grubunu hedef alan yatırımlar boy gösterecek. Dolayısıyla paket sadece bu sürecin en az hasarla atlatılmasına değil yeni yatırımların beklentiyle örtüşen bir şekilde yeniden tanımlanmasına vesile olacak. Önümüzdeki dönemde normalleşmeye dönük adımlar hız kazandıkça, paketin kazanımları da artacak."

- "Hızlı bir toparlanma sürecine gireceğiz"

İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çulhalık, yatırımcının alım gücünü kolaylaştıran, düşük faizli bu destek paketiyle hızlı bir toparlanma dönemine girileceğini söyledi.

"Paket, normalleşmeye dönük atılan adımlarla paralel olarak sektörümüzde yeni bir yatırım iklimi oluşturacak." diyen Çulhalık, düşük kredi oranlarının sağladığı kolaylıktan bahsetti.

Çulhalık, "100 bin TL kredi çeken bir yatırımcı, bunun geri ödemesini, 15 yılda yaklaşık 170 bin TL olarak yapacak. Yatırım yapmak isteyen ancak ödeme konusunda sıkıntı yaşayacağını düşünen bir kitle de harekete geçecek. Paketle birlikte oluşacak bu yatırım ikliminde hem yatırımcılar hem de konut geliştiriciler kazançlı çıkacak." dedi.

Kaynak: AA