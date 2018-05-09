Konut Kredisi Faizlerinin Düşürülmesiyle 200 Bin Liralık Kredide 60 Bin Tasarruf Edilecek

Hükümetin konut piyasasını yeniden canlandırmaya yönelik adımları, sektörde büyük heyecan yarattı. Projelerin satış ofislerinde ve ikinci elde meraklı bir bekleyiş var. Konut alım kararını erteleyen tüketici, başta konut kredisi faiz oranlarındaki düşüş ile KDV ve tapu harcı indirimiyle yeniden konut alımını öne çekecek. Seçim, Ramazan ayı, yaz mevsimi olmak üzere sektörün hareketsiz geçirdiği bu dönemlerin, kampanya sayesinde canlanması, eylül ayıyla birlikte ise önemli satış rekorlarının kırılması bekleniyor. Başbakan Binali Yıldırım, önceki gün katıldığı Türkiye Bankalar Birliği 61. Olağan Genel Kurulu'nda konut kredisi faiz oranlarını bir kampanya ile düşüreceklerini açıklamıştı.

KREDİYE UYGUN 700 BİN KONUT BULUNUYOR

Yıldırım, başta Ziraat Bankası olmak üzere devlet bankaları öncülüğünde başlayacak kampanya ile piyasanın canlanacağını, konut stokunun azalacağını kaydetmişti.

Kampanya ile en düşük yüzde 1.15, en yüksek ise yüzde 1.66 olan konut kredisi faiz oranlarının, 0.99'a çekilmesi bekleniyor.

Gayrimenkul sektörü tarafından Türkiye genelinde bitmiş ve krediye uygun konut stoğunun 700 bin adet olduğu hesaplanıyor. Ruhsatı alınmış, ya da inşaatı yeni başlayacak konut adedi ise 1.4 milyon seviyesinde.

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, bu 1.4 milyon konutun henüz satışı başlamadığı için 'stok' olarak değerlendirilemeyeceğini anlatttı. İstanbul genelinde ise konutta stokun 200 bin adedin üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

"63 BİN LİRA VATANDAŞIN CEBİNDE KALACAK"

KONUTDER Başkanı Elmas, belli bir süre uygulanması beklenen kampanya süresinin 4 ya da 6 ay ile sınırlı tutulabileceğini söyledi. Elmas, belirlenen sürede, kredi talebine göre faiz oranlarının kademeli artışıyla kampanyanın uygulanabileceğini kaydetti.

Şu anda 100 bin lira için en düşük konut kredisi faiz oranı 1.15 iken, en yüksek faiz oranı ise 1.66'yı geçiyor. En sık kullanılan kredi miktarının 200 bin lira olduğu hesap edilirse, 10 yıl vade ile mevcut konut kredisi faiz oranlarıyla (1.35) aylık ödemesi 3 bin 400 lirayı görüyor. Ancak konut kredisi faiz oranının 0.99 olarak uygulanması durumunda aylık ödeme 2 bin 900 lira olarak gerçekleşecek. Böylece toplam geri ödemesinde 63 bin lira vatandaşın cebinde kalacak.

"BİR TAŞLA ÜÇ KUŞ VURULACAK"

EYG Grup İcra Kurulu Başkanı Ömer Faruk Çelik, şu anda konut sektörü önündeki en büyük engelin konut kredisi faiz oranı olduğunu belirtirken, şunları söyledi:

"Yıllardır gördük ki, konut kredisi faiz oranları ne zaman düşse konut satışları artıyor, ne zaman ki yükselse konut satışları duruyor. Bu, vatandaş için büyük önem taşıyor. Tasarruf ediyor, kira öder gibi ev sahibi oluyor. Şirketler tarafındaki en büyük sorun ise nakit girdisi. Çünkü faizlerin yüksek olması nedeniyle konut alıcısı bankalardan kredi kullanmıyor. Bunun yerine şirketlerin sağladığı senetli satışları tercih ediyorlar. Ancak burada şirketlerin nakdi giderek azaldı. Şirketler bu zamanda bankacılık yapar oldu.

Faiz oranının düşmesiyle üç boyutlu bir katkıyı sağlamış olacağız. Konut kredisi faiz oranlarının düşürülmesiyle, hem vatandaşın önemli bir tasarruf elde etmesi, hem piyasanın canlanarak konut fiyatının yeniden değerlenmesi, hem de şirketlerin finansal nakit girdisinin artmasına önemli katkı sunacağını öngörüyoruz."

"KONUT KREDİSİNDE PSİKOLOJİK SINIR YÜZDE 1"

Konut kredisi faiz oranlarında yüzde 1 'psikolojik sınır' olarak kabul ediliyor. Vatandaş, konut kredi faizinde yüzde 1 ve üzerini gördüğünde dönüşünün yüksek olacağını bildiği için konut alımı kararını erteliyor, ya da banka kredisiz çözüm yolları arıyor. Bu nedenle konut satışlarının belli bir oranda tutulabilmesi için hem tüketici, hem de konut geliştiriciler faizlerin yüzde 1'in altında olmasını bekliyor.

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, faiz oranlarının psikolojik sınır olan yüzde 1'in altını görmesiyle, markalı konutların yanı sıra, ikinci el konut piyasasının da eski canlılığına kavuşabileceğini dile getirdi.

İPOTEKLİ SATIŞ YÜZDE 25 DÜŞTÜ

ERA Gayrimenkul Türkiye Genel Müdürü Özhan Atalay ise konut satışlarının yüzde 30'unun ipotekli satışlar olduğuna dikkat çekerken, şu anda büyük durgunluk yaşandığını anlattı.

Atalay, "2017 ortalaması 40 bin adet/ay olan ipotekli satışlar bu yıl 30 bin adet/ay bandında seyrediyor. Bu da yüzde 25'lik bir azalmaya tekabül ediyor. Faizlerin bu derece yükseldiği bir dönemde ihtiyaç sahipleri de satın alma kararlarını erteledikleri için bu durum oluştu. Türkiye'nin bu nüfus artışı ile konut ihtiyacı hiç bitmeyecek. Tüm problem insanların satın alabileceği türde konutların yapılması ve ekonomik istikrarın korunmasıyla çözülebilecek" diye konuştu. (Milliyet)