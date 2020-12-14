Konut kredisi faiz oranları! Konut kredisi faiz oranları ne kadar! Konut kredisi faiz oranları 2020!

Korona virüs salgını devam derken bu durum ülke ekonomilerini de etkileme başladı. Türkiye'de de pek çok görüşmenin ardından konut kredisi faiz oranları açıklandı. Peki, Konut kredisi faiz oranları! Konut kredisi faiz oranları ne kadar! Konut kredisi faiz oranları 2020!