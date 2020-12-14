Konut kredisi faiz oranları! Konut kredisi faiz oranları ne kadar! Konut kredisi faiz oranları 2020!
Korona virüs salgını devam derken bu durum ülke ekonomilerini de etkileme başladı. Türkiye'de de pek çok görüşmenin ardından konut kredisi faiz oranları açıklandı. Peki, Konut kredisi faiz oranları! Konut kredisi faiz oranları ne kadar! Konut kredisi faiz oranları 2020!
Yeni konut faiz oranları ve fazi oranları en düşük olan bankalar oldukça merak edilip araştırılıyor. Peki, Konut kredisi faiz oranları! Konut kredisi faiz oranları ne kadar! Konut kredisi faiz oranları 2020!
KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI!
14 ARALIK 2020 ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLAR
Konut kredisi: 1.65
14 ARALIK 2020 HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:
Konut kredisi: 1.52
14 ARALIK 2020 VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
SarıPanjur Konut Kredisi: 1.49
14 ARALIK 2020 İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:
Ev kredisi: 1.40
14 ARALIK 2020 AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:
Konut kredisi: 1.41
Çağrı Merkezi İhtiyaç Kredisi: 2.03
14 ARALIK 2020 GARANTİ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:
Konut kredisi: 1.49
14 ARALIK 2020 TEB KREDİ FAİZ ORANLARI:
Konut kredisi: 1.49