Konut kredisi faiz oranları gündemde merak konusu oldu. Bunun üzerine halk; Konut kredisi faiz oranları kaç oldu? Bankaların konut kredisi faiz oranları, Akbank, Ziraat Bankası, Halkbank, İş Bankası, Yapıkredi, Garanti, ING, ICBC konut kredisi faiz oranları.. sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. İşte soruların yanıtları..

Pandemi sürecinin getirdiği ekonomik olumsuzluklar vatandaşların kredi ihtiyacını arttırdı. Bu noktada bankalar tarafından sunulan paketler ise, vatandaşların ilgi odağı oldu. Hal böyle olunca, bankaların güncel konut kredisi faiz oranlarını merak eden vatandaşlar da internet üzerinden 'güncel konut kredi faiz oranları ne kadar? ' sorusunun yanıtını arıyor. Haber imizin içerisinden, Akbank, Ziraat Bankası, Halkbank ve diğer bankaların son dakika konut kredisi faiz oranlarını derledik! İşte detaylar…

Akbank Konut Kredisi

%1,39

Ziraat Bankası Konut Kredisi

%1,29

Halkbank Hesaplı Evim Konut Kredisi

%1,29

İş Bankası Ev Kredisi Kampanyası/ Hayat Sigortalı-Tahsis Ücretli

%1,38

Yapı Kredi Konut Kredisi

%1,44

Garanti BBVA Hayat Sigortalı Kiracıya Mortgage

%1,52

ING Konut Kredisi

%1,54

ICBC Turkey Yeni Evim Kredisi

%1,89

Faiz oranlarının %16'dan, %15'e düşürülmesinin ardından sizce dolar düşecek mi? #faizkararı #Dolar — Haberler (@Haberler) November 18, 2021

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