Konut Kredisi Faiz İndirimleri Devam Edecek mi?

27.08.2019 08:54

Temmuz sonunda TCMB'nin repo faizlerinde 10 ay sonra indirim uygulaması ile kredi maliyetleri düşen bankalar hızla konut kredisi faizlerini düşürmeye başladı. Ağustos başında kamu bankalarının dev indirimi ile hız kazanan düşüş trendi özel bankaların ard arda faiz indirimleri ile devam ediyor. Peki faiz indirimleri devam eder mi?

Uluslararası piyasada Çin/ABD ticaret savaşları nedeniyle gerilimin artması ile yuan spot piyasada 11 yılın, likit işlemlerde ise tarihi dip seviyesini test ederken bu riskten kaçış likit piyasada dolar/TL'nin de 6.47 seviyesine kadar yükselmesine neden oldu. Güne dalgalı başlayan dolar likit piyasada 6 seviyesinin üzerinde kalıcı olmayarak haftanın ilk işlem gününü 5.80'li seviyelerde tamamladı.

Ons tarafındaki yükselişin yanında dolar kurunun Asya seansında serbest piyasada 6,40'a kadar yükselmesi ile yurt içinde gram fiyatları tarihi rekor kırdı. Gram altın, serbest piyasada 320 TL'ye kadar yükselmesinin ardından yurt içi seansta 295 TL'ye çıktı. Gram haftanın ilk gününü 285 seviyelerinde tamamladı.

Uluslararası piyasalarda yaşanan gerginlikle dalgalı seyreden döviz kuru ve kıymetli maden fiyatları konut kredisi faizlerinin düşmesini bekleyen tüketiciyi tedirgin etti.Fakat yaşanan dalgalanmalar faiz oranlarındaki düşüşü durdurmadı.

Ağustos ayının son haftasına da düşüşle başyan konut kredisi faiz oranlarının tüm bankaların tabela konut kredisi bazında ortalaması %1.69'a geriledi. Ortalama konut kredisi faizleri son 2018 Temmuz ayından sonraki en düşük seviyesine indi.

Güncel olarak en düşük konut kredisi faiz oranı kamu bankalarının kampanyaları kapsamında sunulan %0.99 faiz oranı olmaya devam ediyor. Özel bankalarda faiz indirimleri devam etsede en düşük konut kredisi faiz oranı henüz %1.34 seviyesinde.

Kaynak: Bültenler