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Konut kredilerindeki indirimler girişimcilere kapı araladı

Konut kredilerinde yapılan indirimler ile gayrimenkul sektöründe talepler ciddi artış gösterdi.

Konut kredilerindeki indirimler girişimcilere kapı araladı
16.07.2020 10:31 | Son Güncelleme: 16.07.2020 10:35

Konut kredilerinde yapılan indirimler ile gayrimenkul sektöründe talepler ciddi artış gösterdi. Gayrimenkul sektöründeki bu hareketlenme özellikle kendi işini kurmanın arayışında olan girişimcilerin dikkatini çekerken, devlet teşvikleri de gayrimenkul sektörünün albenisini yükseltti.

Pandemi sürecinde teknolojiye iş süreçlerine adapte ederek etkin kullanan RE/MAX Türkiye yenilikçi çözümler üretmeye odaklandı. Bu durum kendi işini kurmak isteyen girişimcilerin de dikkatini çekti. Türkiye'nin önemli gayrimenkul şirketlerinden RE/MAX Türkiye'nin yaptığı açıklamaya göre, son 3 ayda 750'den fazla girişimci gayrimenkul danışmanı olmak için şirketin Power Start adı verilen eğitimleri aldı.

"3 günden 388 yeni girişimci gayrimenkul sektörüne adım attı"

RE/MAX Türkiye Bölge Direktörü Murat Goldştayn, "Son 3 ayda hayatını kendi girişimiyle kurmak isteyen ve sektörde uzun yıllardır çalışıp markamızı tercih eden, toplam 750'den fazla yeni gayrimenkul danışmanımız oldu. 6-7-8 Temmuz tarihinde ise sektörün rekor katılımı ile Türkiye'de kendi rekorunu kırarak sadece 388 yeni girişimciyi bünyemize kattık. Ekibimize katılan yeni arkadaşlarımız eğitimlerini tamamlayarak profesyonel gayrimenkul uzmanı olarak sahada çalışmalarına başlıyorlar" dedi.

6 ay süren özel eğitim

Toplumun genelinde herkesin yapabileceği bir iş olarak düşünülen gayrimenkul danışmanlarını yetiştirmek için söz konusu şirket, 6 ay süren özel bir eğitim programı uyguluyor. Videolu eğitim, canlı yayın eğitimi, sınıf eğitimi, sınav ve takip sistemi içeren 'blended learning' isimli özel bir eğitim metodunun uygulandığı eğitimler online ve sınıf derslerinden oluşuyor. Online soru cevap seansları ile bilgilerin güncelliği takip ediliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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