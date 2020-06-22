Konut kredileri kısıtlanmamalı 5-12 Haziran tarihleri arasında kullandırılan konut kredisi 4 milyar 193 milyon oldu. Lakin, normalleşme sürecinde kullandırılan avantajlı konut kredilerinde şartlar her geçen gün zorlaştırılıyor, kredilendirmenin önüne ek engeller koyuluyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı "Kredilerin daha kolay verilmesini beklerken her geçen gün bankalar tarafından kısıtlayıcı şartlarla karşılaşıyoruz. 01.01.2019 tarihi ve sonrasında satış görmüş taşınmazlar ile refinansman ve borç transferleri yapılan taşınmazlar bu kampanyadan zaten faydalanamıyorlardı. Şimdi de kısa çalışma uygulamasından yararlananlar kısıtlama görüyorlar ve eksik günleri nedeni ile kredi talepleri onaylanmıyor. Doktor, öğretmen ve mühendis gibi meslekler dışında şu anda ya birçok kredi talebimiz ret ediliyor, ya da çok düşük oranda krediler onaylanıyor. Bankalar kısıtlama yapmak yerine sürece daha çok destek olmaya çalışmalılar" dedi.

Bankalar Kredilendirme Oranı Düşürülüyorlar

Gene bazı bankalar tarafından yeni yöntemler ile kredilendirme oranlarında düşüşler yapıldığını da belirten Özelmacıklı "Örneğin bazı bankalar şimdi de binalara ait enerji performansı sınıflarına göre kredilendirme yapmaya başladı. Örneğin bina enerji sınıfı A olan konutlarda ekspertiz değerinin %90'ı finanse edilebilirken, C ve altında %80'i finanse edilmeye başlandı. Halbuki, BDDK'nın 19.03.2020 tarihli 8949 sayılı kararına göre, enerji kimlik belgesi bulunan ve enerji performansı B sınıfı olan konutlar da dahil olmak üzere, değeri beş yüz bin Türk Lirası ve altında olan konutlar için finansman oranı yüzde doksana çıkarılmasına karar verilmişti. Ticari ya da değer artış kazancı vergisi nedeni ile çekilecek kredilerde satıcılarında ek kısıtlamaları da maalesef devam ediyor" dedi.

İşlem Süreleri Uzadı

Pazarlama sürelerin kısaldığını lakin satış işlem sürelerinin uzadığını belirten Altın Emlak Genel Müdürü "Müşterilerimiz bu dönemde daha hızlı karar veriyorlar. Hatta bazı bölgelerde doğru değerden pazara çıkan ürünler bir hafta gibi kısa sürelerde alıcı buluyor. Lakin bu sefer de yoğunluk neden ile işlem süreleri uzadı. Örneğin krediler için ekspertiz raporlarının hazırlanması 4 iş gününü bulabiliyor. Banka onaylarının da geç gelmesinin yanında, web tapu sistemi dışında tapudan randevu alınamıyor. Yoğun tapu dairelerinde en erken randevu 2 hafta sonraya veriliyor" dedi.

Kredi İçin Ön Onayı Almadan, Ev Araya Çıkmayın

Emlak işletmelerinde tarihi yoğunluk olduğunu fakat kısıtlamalar nedeniyle her müşterilerini ev sahibi yapamadıklarını belirten Altın Emlak Genel Müdürü "Müşterilerimize öncelikle konut kredisi kapsamında kredi ön onayı almalarını tavsiye ediyoruz. Bu şekilde kendilerine yaklaşık ne kadarlık bir kredi çıkabileceği belirlenmiş olacak. Kredi ön onayı neticesinde başvuru sahibine bir sonraki değerlendirme için ya olumlu yanıt veriyor ya da bu başvuru reddediliyor. Bu şekilde gereksiz zaman ve para kaybının önüne geçilebilir" dedi.

Kaynak: Bültenler