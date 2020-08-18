"Konut kampanyası ilaç gibi geldi" PANDEMİ salgınından gaygimenkul sektörünün de etkilendiğini kaydeden TÜGİAD Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Alpay Aslan, düşük faizli konut kampanyasında geçen 3 aylık süreci değerlendirerek "Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs pandemisinde konut kampanyası herkese ilaç gibi geldi" dedi.

PANDEMİ salgınından gaygimenkul sektörünün de etkilendiğini kaydeden TÜGİAD Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Alpay Aslan, düşük faizli konut kampanyasında geçen 3 aylık süreci değerlendirerek "Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs pandemisinde konut kampanyası herkese ilaç gibi geldi" dedi.

İzciler Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜGİAD Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Alpay Aslan, kamu ve özel bankaların 1 Haziran 2020 tarihinde açıkladığı düşük faizli konut kampanyasında geçen 3 aylık süreci değerlendirdi. Düşük faizli konut krediler ile pek çok vatandaşın konut sahibi olmasına olanak sağlandığını belirten Aslan, "Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs pandemisinde konut satışları herkese ilaç gibi geldi diyebilirim. Haziran ve Temmuz aylarında kredili konut satışı rekor kırarken, Temmuz ayında gerçekleşen kredili konut satışlarıyla 1 milyar 428 milyon 968 bin lira gibi bir para hazineye kazandırıldı" dedi.

"UZMANLAR, KURUMSAL VE GÜVENILIR YERLERDEN HIZMET ALMANIN ÖNEMINDEN BAHSEDIYOR"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın verilerine göre; bu yılın Temmuz ayında kredili konut satışı 141 bin 434'e yükselirken, geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde bin oranında bir artışla tüm zamanların en yüksek kredili satışının gerçekleştiğini belirten Aslan, "Kredili konut faiz oranları yeniden düzenlense bile döviz kurundaki değişkenlik, piyasanın canlılığını koruduğunu en kıymetli ve en güvenli yatırımın arsaya yapılan yatırım olduğunu ortaya koymuştur. Uzmanlar, kurumsal ve güvenilir yerlerden hizmet almanın öneminden bahsediyor. Söz konusu miktarlar arttıkça, vatandaşların dikkatlerinin de artması gerektiği belirtilirken, iş yapılacak kurumların köklülüğünün güvenilirlik konusunda bir ölçüt olabileceği söyleniyor" ifadelerini kullandı."ZAMAN TEMKINLI OLMAK SAĞLAM ADIMLAR ATMAK ZAMANIDIR"Vatandaşların finansal güvenliklerini göz önünde bulunduklarını ifade eden Aslan, "Faiz indirimleri ve gayrimenkul piyasasını desteklemek adına atılan adımlar emlak sektörüne bir rahatlama sağladı. Fakat zaman temkinli olmak sağlam adımlar atmak zamanıdır" dedi."SÜREÇ HEPİMİZİ BEKLEMEDİĞİMİZ KARARLAR VE ÖNLEMLER ALMAYA İTTİ"

Aslan, faizlerin düşürülmesi ve gayrimenkul piyasasının geleceği üzerine şunları söyledi: "Türkiye'nin ve dünyanın içerisinde bulunduğu zorlu pandemi sürecinin ekonomik sonuçlarını inkar etmek mümkün değil. İçinde bulunduğumuz süreç hepimizi beklemediğimiz kararlar ve önlemler almaya itti. Artık hepimiz sadece yaşamaya değil, daha dikkatli yaşamaya, dünya ve çevremizle olan uyuma dikkat etmeye yaşamaya özen göstermeliyiz."

- İstanbul

Kaynak: DHA