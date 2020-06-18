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Konut fiyatlarında en yüksek artış Antalya'da yaşandı

Antalya, TCMB tarafından açıklanan konut fiyat endeksine göre son bir yılda en yüksek artışın yaşandığı iller arasında yüzde 25,4 ile ilk sırada yer aldı.

Konut fiyatlarında en yüksek artış Antalya'da yaşandı
18.06.2020 12:41 | Son Güncelleme: 18.06.2020 12:44

Antalya, TCMB tarafından açıklanan konut fiyat endeksine göre son bir yılda en yüksek artışın yaşandığı iller arasında yüzde 25,4 ile ilk sırada yer aldı.

Sur Yapı'nın açıklamasına göre, Antalya, yılda 100 binin üzerinde göç almasının yanı sıra Avrupalı Türkler başta olmak üzere yurt dışından pek çok yerli ve yabancı yatırımcının da gözdesi durumunda. Özellikle pandemi sonrasında kentte konut piyasası hareketlenirken, TCMB tarafından açıklanan konut fiyat endeksine göre sadece son bir yıldaki konut değer artışı yüzde 25,4 olarak gerçekleşti.

Türkiye ortalamasında değer artışı yüzde 16,7 olarak gerçekleşirken, tatil için ev alanların yanı sıra ikinci konutunu Antalya'dan almak isteyenlerin ve gelişen iş yaşamının cazibesiyle kente gelenlerin oluşturduğu talep sonrası Antalya'da fiyatlar ortalamanın üzerinde yükseldi.

Gayrimenkul Borsası (GABORAS) tarafından hazırlanan 5 Büyükşehir Değer Endeksi'nde de yatırımcısına en çok kazandıran il Antalya oldu. Araştırmaya göre, Antalya'da ev fiyatları ortalama yüzde 20 artarken, Türkiye gelinde konut değeri en fazla yükseldiği ilk 20 ilçe sıralamasına Antalya'dan 10 ilçe girdi.

Antalya'nın iklimi, ulaşım kolaylığı, doğası ve tarihiyle ön plana çıkan yaşanabilir şehir havası, daha sağlıklı yaşamı tercih edenler, kentten konut sahibi olmayı tercih ediyor. Uluslararası havalimanına sahip olması, kara, deniz ve hava yolu ulaşımının kolaylığı, her mevsim denize girilebilir havası, Saklıkent'te kayak aktivitesi gibi kültürel turizmin de başkenti olma özelliği taşıyan Antalya, hem yatırımcının hem de yerli ve yabancı turist için çekim merkezi durumunda.

Her yıl göç alan kentte nüfus artışının sürmesi beklenirken, konuta yönelik talebin de artarak devam etmesi ön görülüyor.

Kepez, en çok kazandıran ilçelerin başında geliyor

Endekslere göre, Antalya'da en hızlı kazandıran ilçeler arasında Avrupa'nın en büyük kentsel dönüşüm projesinin hayata geçirildiği Kepez yer alıyor.

Tamamlandığında dev şehir parkıyla, okulları, hastaneleri ve Sur Cadde konseptiyle 70 bin kişinin yaşayacağı yeni bir şehre ev sahipliği yapacak Kepez'in de yıldızı Antalya ile birlikte yükseliyor. Ayrıca Antalya'da kira dönüşü ve amortisman süreleri dikkate alındığında ise, Mayıs 2020 sonu itibarıyla en hızlı geri dönüşe sahip ilçeler arasında Kepez ve Muratpaşa olarak dikkati çekiyor.

Kamu bankalarının düşük faizli konut kredilerini fırsata çevirmek isteyenler özellikle markalı konut projelerini tercih ediyor. Bunların başında ise Sur Yapı Antalya Projesi geliyor. Antalya'nın aldığı bu rağbet, gelecek günlerde daire fiyat artışının devam edeceğine işaret ediyor.

Toplamda 8 milyar TL yatırımla gerçekleşen projede ilk etabın inşaatının sonuna gelinirken Sur Yapı, kredi paketine "Rahat bi Nefes Al" kampanyasıyla destek veriyor. Hem ev almak isteyenlere hem de gayrimenkul yatırımcılarına güven ve moral veren kampanyada, 15 yıla varan vade ile ilk 12 ay ödemesiz, aylık yüzde 0,64 faizle finansman sağlanıyor.

Antalya'da fiyatın yüzde 90'ı taksitlendiriliyor

Antalya Projesi'nde kişi başına verilen kredi miktarı azami 500 bin lirayı buluyor. Yüzde 10 indirimle satışa sunulan dairelerde yüzde 10 peşinat uygulanıyor ve kalan yüzde 90'lık kısım ise yüzde 0,64 faiz uygulanarak 180 ay vadeyle taksitlendiriliyor. Kampanya kapsamında ilk 12 ay taksit ödemesiz oluyor.

Sur Yapı, bu avantajlara ek olarak salgınla mücadelenin kahramanları sağlık çalışanlarına ilave 15 bin liraya varan ek indirim sağlıyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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