Konut fiyatları yıllık bazda reel olarak yüzde 9.57 düştü

16.10.2019 14:56

Merkez Bankası Konut Fiyat Endeksi (KFE), Ağustos ayında yıllık bazda reel olarak ise yüzde 9.57 düştü.

Merkez Bankası verilerine göre, Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0.59 artan konut fiyatları, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 4.0 artarken, reel olarak ise yüzde 9.57 geriledi.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0.59 artarak 113.07 düzeyine yükseldi.Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4.0 artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 9.57 geriledi.Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, Ağustos ayında bir önceki aya göre;İstanbul'da yüzde 1.21 düşerken,Ankara'da yüzde 1.05 veİzmir'de yüzde 0.59 yükseldi.Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre,İstanbul'da yüzde 3.41 düşerken,Ankara'da yüzde 3.78 veİzmir'de yüzde 2.15 yükseldi. (Grafik)

Kaynak: DHA