Konut fiyatları son bir ayda en çok Aydın'da arttı
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Konut fiyatları son bir ayda en çok Aydın'da arttı

Konut fiyatları son bir ayda en çok Aydın'da arttı
Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi

Hürriyet Emlak Nisan 2021 Emlak Endeksi'ne göre, son bir ayda satılık konutlarda ortalama metrekare fiyatlarının en çok artış gösterdiği illerin başında yüzde 5,8 ile Aydın gelirken, onu yüzde 5,4 ile Manisa takip etti.

Hürriyet Emlak Nisan 2021 Emlak Endeksi'ne göre, son bir ayda satılık konutlarda ortalama metrekare fiyatlarının en çok artış gösterdiği illerin başında yüzde 5,8 ile Aydın gelirken, onu yüzde 5,4 ile Manisa takip etti.

Hürriyet Emlak Nisan 2021 Emlak Endeksi'nin sonuçları açıklandı.

Buna göre, son bir ay içerisinde satılık konutlarda ortalama metrekare fiyatlarının en çok artış gösterdiği iller arasında zirveyi yüzde 5,8 ile Aydın aldı. Onu yüzde 5,4 ile Manisa, yüzde 4,2 ile Balıkesir, yüzde 4,1 ile Çanakkale, yüzde 3,9 ile Samsun izledi. Hatay ve Antalya'da yüzde 3, Denizli'de yüzde 2,9, İstanbul'da yüzde 2,8, Konya'da ise yüzde 2,6 artış yaşandı.

Son 1 ayda 5 büyük il içinde yatırımcısına en çok kazandıran il Antalya oldu. Antalya'yı, sırasıyla İstanbul, İzmir (yüzde 1,4), Ankara (yüzde 0,8) ve Bursa (yüzde 0,7) izledi.

Satılık konut fiyatları en çok artan ilçeler

Emlak fiyatlarında yaşanan yükselişi gösteren endeks verileri, ilçelerdeki satılık konut fiyatlarındaki hareketliliği de ortaya koydu.

Türkiye genelinde son 1 ayda alıcısına en çok kazandıran ilçeler arasında, yüzde 11 ila 13 arasındaki artışlarla Başakşehir, Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Sarıyer ve İzmir Foça başı çekti.

İstanbul'da son bir ayda satılık fiyatları yüzde 7'nin üzerinde artan ilçeler arasında Esenler de yer aldı

Fiyat artışında Ankara'da Çankaya, İzmir'de Foça başı çekti

Ankara'da son bir ayda satılık konut fiyatları en çok artan ilçelerin başında yüzde 2,7 ile Çankaya gelirken, onu yüzde 2,6 ile Gölbaşı, yüzde 2,2 ile Polatlı, yüzde 1,4 ile Sincan, yüzde 0,6 ile Mamak izledi.

İzmir'de ise Foça'da yüzde 12,7, Dikili'de yüzde 9,1, Narlıdere'de yüzde 8,9, Güzelbahçe'de yüzde 7,3, Balçova'da yüzde 4,3 artış yaşandı.

Antalya'da yüzde 9,4'lük artışla Alanya başı çekerken, onu yüzde 4,1 ile Döşemealtı, yüzde 3 ile Muratpaşa, yüzde 2,8 ile Konyaaltı ve Kepez takip etti.

"Yazlık bölgeler fiyat artışında önde"

Açıklamada verilere ilişkin değerlendirmeleri yer alan Hürriyet Emlak Eş Genel Müdürü Zeynep Tandoğan, Aydın, Manisa, Balıkesir, Çanakkale, Samsun, Hatay, Antalya, Denizli, İstanbul ve Konya'nın satılık konutlarda ortalama metrekare fiyatları açısından en değerlenen illerin başında geldiğini bildirdi.

Tandoğan, "Listede yazlık bölgelerin yine önde gelmesi yatırımın seyrinin hangi yönde olduğunu belirliyor. Yazın yaşanabilecek denize yakın ya da doğanın içindeki bölgeler değerlenmeye devam ediyor. Bu seyrin özellikle salgın süreci boyunca devam edeceğini öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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