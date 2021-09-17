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Konut fiyatları medyanın gündeminde

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Konut fiyatları medyanın gündeminde

2021 yılı boyunca konutlar ve konutlarda yaşanan artışla alakalı alakalı 342 bin 568 haberin medyaya yansıdığı görüldü.

2021 yılı boyunca konutlar ve konutlarda yaşanan artışla alakalı alakalı 342 bin 568 haberin medyaya yansıdığı görüldü.

2021 yılı itibarıyla hem kiralık hem satılık ev fiyatlarında yükselme meydana gelirken, konutlarla alakalı medyada oldukça haber yer aldığı görüldü. Böylelikle 2021 yılı boyunca konutlar ve konutlarda yaşanan artışla alakalı alakalı 342 bin 568 haberin medyaya yansıdığı görüldü. Son bir aylık süreçte Türkiye'nin en çok konuştuğu gündem maddeleri arasında yer alan konutlardaki haber artışı ise yüzde 113 oldu.

Medya takip kurumu Ajans Press, konutlar ile alakalı medyaya yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press'in medya arşivinden derlediği bilgilere göre 2021 yılında konutlar ile alakalı medyaya 342 bin 568 haber yansıdığı tespit edildi. Pandemi dönemi ile birlikte ev satışlarında azalma yaşanırken, hem satılık hem kiralık ev fiyatlarının arttığı gözlendi. Bu yıl ev kiraları ile ilgili yalnızca basında çıkan haber sayısı ise 4 bin 663 olurken, kiralık ev sorunlarının yanı sıra il il fiyat artışlarına tepki haberler i de ön planda yer aldı.

Ajans Press'in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre ise 2021 yılında Türkiye'de 801 bin 995 evin satıldığı belirlendi. Bu yıl en düşük konut satışı 59 bin 166 ile Mayıs ayında görülürken, 141 bin 400 ile en yüksek konut satışının Ağustos ayında gerçekleştiği görüldü. Yıllara oranla bakıldığında konut satışlarının düşüşte olduğu gözlendi. İlk defa satılan konut satışlarına kıyasla ikinci el konutların neredeyse 2 kat daha fazla tercih edilmesi ise gözlerden kaçmadı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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