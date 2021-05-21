Konut fiyatları Mart'ta yıllık reel yüzde 13.6 yükseldi
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Konut fiyatları Mart'ta yıllık reel yüzde 13.6 yükseldi

Konut fiyatları Mart'ta yıllık reel yüzde 13.6 yükseldi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye genelinde konut fiyatları Mart ayında aylık bazda yüzde 2.4, yıllık bazda yüzde 32, yıllık reel yüzde 13.6 yükseldi.

Türkiye genelinde konut fiyatları Mart ayında aylık bazda yüzde 2.4, yıllık bazda yüzde 32, yıllık reel yüzde 13.6 yükseldi. 

Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), Mart ayında aylık bazda yüzde 2.4 artarak 165.5 düzeyine ve metrekare bazında konut fiyatları ortalama 4,150.5 liraya çıktı.

TCMB verilerine göre konut fiyatları ortalama metrekare bazında Mart ayında aylık;İstanbul'da yüzde 2.1 artışla 6,447.2 liraya, Ankara'da yüzde 2.2 artışla 3,084.5 liraya,İzmir'in yüzde 2.4 artışla 5,026.2 liraya yükseldi.Konut fiyatları yıllık bazda da, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 28.9, yüzde 30.3 ve yüzde 33.9 düzeylerinde yükseldi. (Grafik)

 


Konut fiyatları Mart'ta yıllık reel yüzde 13.6 yükseldi
Konut fiyatları Mart'ta yıllık reel yüzde 13.6 yükseldi
Konut fiyatları Mart'ta yıllık reel yüzde 13.6 yükseldi
Konut fiyatları Mart'ta yıllık reel yüzde 13.6 yükseldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Konut fiyatları Mart'ta yıllık reel yüzde 13.6 yükseldi - Haberler Ekonomi
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