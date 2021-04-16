Konut fiyat endeksi aylık yüzde 2,6 arttı

2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,6 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 30,8, reel olarak ise yüzde 13,1 oranında arttı.

2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,6 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 30,8, reel olarak ise yüzde 13,1 oranında arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2021 yılı Şubat ayı Konut Fiyat Endeksi (KFE) verisini paylaştı. Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE, 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,6 oranında artarak 161,8 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,8 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 13,1 oranında artış gösterdi.

İstanbul, Ankara ve İzmir'in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre, sırasıyla 2,3, 2,1 ve 2,6 oranlarında artış gözlenmiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 27,9, 29,1 ve 32,3 oranlarında artış gösterdi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı