Konut fiyatları ocak'ta aylık yüzde 1,8 arttı
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Konut fiyatları ocak'ta aylık yüzde 1,8 arttı

16.03.2021 14:49 | Son Güncelleme: 16.03.2021 15:46
Konut fiyatları ocak'ta aylık yüzde 1,8 arttı

2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,8 oranında artan konut fiyat endeksi, yıllık bazda ise nominal olarak yüzde 30,4, reel olarak ise yüzde 13,5 oranında yükseldi.

2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,8 oranında artan konut fiyat endeksi, yıllık bazda ise nominal olarak yüzde 30,4, reel olarak ise yüzde 13,5 oranında yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2021 yılı Ocak ayı Konut Fiyat Endeksi (KFE) verisini paylaştı. Buna göre, Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE, 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,8 oranında artarak 157,7 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,4 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 13,5 oranında artış gösterdi.

İstanbul, Ankara ve İzmir'in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, Ocak ayında bir önceki aya göre, sırasıyla 1,5, 1,1 ve 4,0 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 27,7, 29,3 ve 32,2 oranlarında artış gösterdi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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