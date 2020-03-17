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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye, Ekonomi

Konut Fiyat Endeksi ocak ayında arttı

Konut Fiyat Endeksi (KFE), ocak ayında yüzde 1,79 artarak 120,89 seviyesinde gerçekleşti.

17.03.2020 15:10 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:10
Konut Fiyat Endeksi ocak ayında arttı

Konut Fiyat Endeksi (KFE), ocak ayında yüzde 1,79

artarak 120,89 seviyesinde

gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ocak 2020 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), Ocak 2020'de bir önceki aya göre yüzde 1,79 artarak 120,89 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,39

artan KFE, aynı dönemde reel olarak

yüzde 0,22 artış kaydetti.

Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler

değerlendirildiğinde, 2020 yılı Ocak ayında bir

önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de

sırasıyla yüzde 1,60, 1,64 ve 1,79 artış

gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı

ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla

yüzde 7,22, 12,11 ve 14,55 artış

gösterdi.

Kaynak: AA

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