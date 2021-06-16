Konut fiyat endeksi aylık yüzde 2 arttı
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Konut fiyat endeksi aylık yüzde 2 arttı

Konut fiyat endeksi aylık yüzde 2 arttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Konut fiyat endeksi Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2 oranında arttı.

Konut fiyat endeksi Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2 oranında arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Nisan ayı Konut Fiyat Endeksi (KFE) verisini açıkladı. Buna göre Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2 oranında artarak 168,8 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,4 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 13 oranında artış gösterdi.

İstanbul, Ankara ve İzmir'in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre, sırasıyla 1,5, 1,5 ve 1,4 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 28,6, 29,8 ve 34,3 oranlarında artış gösterdi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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