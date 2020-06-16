Konut Fiyat Endeksi nisan ayında arttı Konut Fiyat Endeksi, nisanda aylık yüzde 1,7, yıllık yüzde 16,7 artışla 127,5 seviyesinde gerçekleşti.

Konut Fiyat Endeksi, nisanda aylık yüzde 1,7, yıllık yüzde 16,7 artışla 127,5 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Nisan 2020 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), Nisan 2020'de bir önceki aya göre yüzde 1,7 artarak 127,5 seviyesinde gerçekleşti.

Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,7 yükselen KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 5,2 artış kaydetti.

Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2020 yılı nisan ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 1,7, 1,9 ve 1 artış gözlendi. Endeks değerleri 2019'un aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 13,1, 16,1 ve 17,9 artış gösterdi.

Kaynak: AA