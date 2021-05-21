Konut Fiyat Endeksi, martta yüzde 2,4 artışla 165,5 oldu
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Konut Fiyat Endeksi, martta yüzde 2,4 artışla 165,5 oldu

Konut Fiyat Endeksi, martta yüzde 2,4 artışla 165,5 oldu
Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Konut Fiyat Endeksi (KFE) martta aylık yüzde 2,4, yıllık yüzde 32 artışla 165,5 seviyesinde gerçekleşti.

Konut Fiyat Endeksi (KFE) martta aylık yüzde 2,4, yıllık yüzde 32 artışla 165,5 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mart 2021 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), martta bir önceki aya göre yüzde 2,4 artarak 165,5 seviyesinde gerçekleşti.

Konut Fiyat Endeksi, 2020'nin aynı ayına göre yüzde 32, aynı dönemde reel olarak ise yüzde 13,6 artış kaydetti.

Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, martta bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 2,1, yüzde 2,2 ve yüzde 2,4 arttı. Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 28,9, yüzde 30,3 ve yüzde 33,9 yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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Konut Fiyat Endeksi, martta yüzde 2,4 artışla 165,5 oldu - Haberler Ekonomi
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