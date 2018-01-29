Konut Fiyat Endeksi Kasım'da Yüzde 11,33 Yükseldi

Konut fiyat endeksi (KFE), Türkiye genelinde 2017 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,41, bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 11,33 oranında artarak 249,43 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2017 yılı Kasım ayı 'Konut Fiyat Endeksi' (KFE) verisini açıkladı. Buna göre, Türkiye konut piyasasındaki fiyat değişimlerini takip etmek amacıyla tabakalanmış ortanca fiyat yöntemi ile hesaplanan konut fiyat endeksi konut fiyat endeksi (KFE), Türkiye genelinde 2017 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,41, bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 11,33 oranında artarak 249,43 seviyesinde gerçekleşti.

Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2017 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 0.14 azalış, Ankara'da yüzde 0,16, İzmir'de ise yüzde 0,86 artış görüldü. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre ise İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 7,40, 6,55 ve 19,40 oranlarında artış gösterdi.

Hedonik konut fiyat endeksi (HKFE)

2017 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,48 oranında artan HKFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 10,07 oranında artarken, reel olarak ise yüzde 2,58 oranında azaldı. Türkiye'deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde içinde kontrol edilerek,kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Hedonik Konut Fiyat (HKFE)(2010=100 ), 2017 yılı Kasım ayında bir önceki önceki aya göre yüzde 0,48 oranında artarak artarak 213,49 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,07 oranında artan HKFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 2,58 oranında azalış gösterdi. Üç büyük ilin gedonik konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde 2017 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 0,09 oranında azalış, Ankara ve İzmir'de ise sırasıyla yüzde 0,41 ve 1,44 oranlarında artış görüldü. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre ise İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 5,87, 7,16 ve 19,51 oranlarında artış gösterdi. - İSTANBUL