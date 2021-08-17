Konut fiyat endeksi aylık yüzde 2,7 arttı
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Konut fiyat endeksi aylık yüzde 2,7 arttı

Konut fiyat endeksi aylık yüzde 2,7 arttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2,7 oranında artarak 180,2 seviyesinde gerçekleşti.

Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2,7 oranında artarak 180,2 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2021 yılı Haziran ayı Konut Fiyat Endeksi (KFE) verini paylaştı. Buna göre, Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE, Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2,7 oranında artarak 180,2 seviyesinde gerçekleşti.

2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2,7 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 29,2, reel olarak ise yüzde 9,9 oranında arttı.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,2 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 9,9 oranında artış gösterdi.

İstanbul, Ankara ve İzmir'in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre, sırasıyla 2,3, 2,0 ve 3,4 oranlarında artış gözlenmiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 26,4, 25,7 ve 29,9 oranlarında artış gösterdi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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