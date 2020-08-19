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Konut fiyat endeksi Haziran'da yıllık yüzde 25.7 arttı

Konut fiyat endeksi Haziran ayında yıllık yüzde 25,7 arttı.

Konut fiyat endeksi Haziran'da yıllık yüzde 25.7 arttı
19.08.2020 15:04 | Son Güncelleme: 19.08.2020 15:07

Konut fiyat endeksi Haziran ayında yıllık yüzde 25,7 arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020 yılı Haziran ayı Konut Fiyat Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2,6 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 25,7, reel olarak ise yüzde 11,6 oranında arttı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2,6 oranında artarak 139,5 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,7 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 11,6 oranında artış gösterdi.

Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2020 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 2,6, 2,7 ve 3,0 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 20,1, 26,4 ve 28,0 oranlarında artış gösterdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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