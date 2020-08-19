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Konut Fiyat Endeksi haziran ayında arttı

Konut Fiyat Endeksi, haziranda aylık yüzde 2,6, yıllık yüzde 25,7 artışla 139,5 seviyesinde gerçekleşti.

Konut Fiyat Endeksi haziran ayında arttı
19.08.2020 14:41 | Son Güncelleme: 19.08.2020 14:44

Konut Fiyat Endeksi, haziranda aylık yüzde 2,6, yıllık yüzde 25,7 artışla 139,5 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haziran 2020 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), Haziran 2020'de bir önceki aya göre yüzde 2,6 artarak 139,5 seviyesinde gerçekleşti.

Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,7 yükselen KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 11,6 artış kaydetti.

Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2020 yılı haziran ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 2,6, 2,7 ve 3 yükseliş gözlendi. Endeks değerleri 2019'un aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 20,1, 26,4 ve 28 arttı.

Kaynak: AA

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