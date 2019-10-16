Konut fiyat endeksi Ağustos'ta arttı

16.10.2019 14:35

Konut fiyat endeksi, 2019 Ağustos döneminde bir önceki aya göre yüzde 0,59 oranında artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 4,00 oranında arttı. Reel olarak ise aynı dönemde yüzde 9,57 oranında azaldı.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 Ağustos dönemi konut fiyat endeksini (KFE) yayımladı. Buna göre; Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), 2019 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,59 oranında artarak 113,07 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,00 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 9,57 oranında azalış göstermiştir.



Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2019 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 1.21 oranında azalış, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 1,05 ve 0,59 oranlarında artış gözlendi.



Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul'da yüzde 3,41 oranında azalış, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 3,78 ve 2,15 oranlarında artış gösterdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA