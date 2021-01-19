İstanbul'da konut fiyatları yüzde 27,8 arttı
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İstanbul'da konut fiyatları yüzde 27,8 arttı

19.01.2021 14:47 | Son Güncelleme: 19.01.2021 14:56
İstanbul'da konut fiyatları yüzde 27,8 arttı

Konut Fiyat Endeksi, İstanbul için Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,8 artış gösterdi.

Konut Fiyat Endeksi, İstanbul için Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,8 artış gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2020 yılı Kasım ayı Konut Fiyat Endeksi (KFE) verisini paylaştı. Buna göre, Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2020 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,5 oranında artarak 152,2 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 14 oranında artış gösterdi.

İstanbul'da artış yüzde 27,8

İstanbul, Ankara ve İzmir'in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2020 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre üç ilde de yüzde 1,7 oranında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 27,8, 30,1 ve 29,9 oranlarında artış gösterdi.

(Ali Canberk Özbuğutu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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