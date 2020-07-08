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Konut faizleri düştü, satışlar üçe katlandı

Konut kredilerinde faiz oranlarının düşürülmesi sonucu Tapu ve Kadastro Samsun 10. Bölge Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde haziran ayında bir önceki aya göre konut satışları üçe katlandı.

Konut faizleri düştü, satışlar üçe katlandı
08.07.2020 11:43 | Son Güncelleme: 08.07.2020 11:46

Konut kredilerinde faiz oranlarının düşürülmesi sonucu Tapu ve Kadastro Samsun 10. Bölge Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde haziran ayında bir önceki aya göre konut satışları üçe katlandı.

Korona virüsü salgını nedeniyle konut satışlarında yaşanan düşüş normalleşme süreci ve konut kredilerinde faiz oranlarının düşmesi ile tersine çevrildi. Türkiye'de ilk korona virüsü vakası 10 Mart'ta tespit edildi. 10 Nisan günü ise Türkiye'deki toplam ölü sayısı bin 6'ya ulaştı. Aynı akşam sokağa çıkma kısıtlamaları da ilk kez uygulanmaya başlandı.

Korona virüsü vakalarında artışın yaşandığı bu dönemde konut satışlarında ise düşüş meydana geldi. Nisan ayında ise en düşük seviyesini gördü. Tapu ve Kadastro Samsun 10. Bölge Müdürlüğü bölgesindeki Samsun, Amasya, Ordu ve Sinop il ve ilçelerinde ocak ayında 4 bin 298'i ipotekli 7 bin 734 satış işlemi, şubat ayında 4 bin 433'ü ipotekli 6 bin 817 satış işlemi gerçekleşti. Mart ayında 3 bin 871'i ipotekli 6 bin 66 satış işlemi ve nisan ayında 2 bin 80'i ipotekli 2 bin 267 satış işlemi yapıldı.

Müdürlük vatandaşın yaptığı işlemlerin azaldığı bu dönemde dijitalleşme çalışmalarına önem gösterdi ve bir anlamda virüsü fırsata çevirdi. Bankaların kredi faiz oranlarında yaptıkları düşüş ise ocak ayında 0.99 seviyesiyle başladı. Ancak pandemi süreci nedeniyle ilk aylarda etkisi biraz daha kısıtlı kaldı ve etkisini göstermesi mayıs ayına sarktı. Bu süreçte faiz oranları da düşmeye devam etti. Nisan ayındaki dip noktanın ardından mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 23 artışla rüzgar tersine döndü.

Mayıs ayında 2 bin 239'u ipotekli 2 bin 791 satış işlemi yapıldı. Normalleşme sürecinin de başladığı haziran ayında ise 4 bin 101'i ipotekli 10 bin 710 satış gerçekleşti. Faizlerdeki düşüş ve normalleşme sürecinin etkisiyle haziran ayında işlem sayıları bir önceki aya göre yüzde 283 oranla artarak yaklaşık üçe katlandı. Bu 6 aylık dönemde toplamda ise 21 bin 22 ipotekli olarak 36 bin 385 satış gerçekleşti. Kredi faiz oranları ise şu anda 0.64 ve 0.74 seviyelerinde devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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