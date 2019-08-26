Konut almanın tam zamanı

26.08.2019 16:42

Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç, ev almayı düşünenlere tavsiyelerde bulunarak, "Şuanda bekleme değil, harekete geçme dönemidir. Her anlamda yatırım için harekete geçme dönemine geldik. Bu dönemde harekete geçenler kazanacak" dedi.



Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç, yaptığı açıklamada konut kredilerindeki faiz oranlarını, inşaat sektörünün sıkıntılarını dile getirirken, ev almayı düşünen vatandaşlara tavsiyelerde bulundu.



Konut kredilerindeki faiz oranlarının düşmesiyle birlikte sektörde hareketlenme olduğunu kaydeden Sedat Kılınç, "Ülkemiz 1 yılı aşkın süredir yüksek faizli bir döneme girdi. Özellikle konut kredilerinde aylık faiz oranları yüzde 2'lere çıktı. Tüketici kredileri ve ticari kredilerde yıllık bazda yüzde 40'ları gördüğümüz bir dönemden geçtik. Son dönemde faizleri düşeceği yönünde bir beklenti vardı. Bu konuda Cumhurbaşkanımızın da birçok açıklaması var. Cumhurbaşkanımızın açıklaması ve iş dünyası temsilcinin görüşü, faizlerin düşmesi yönündeydi. 25 Temmuz'da da Merkez Bankası bu konuda karar aldı. 425 puanlık bir düşüş gerçekleşti. Bu da hemen piyasalara yansıdı. Devlet bankalarımızın da bu konuda özel bir katkısı oldu. Özellikle konut kredisinde 0.99'dan başlayan, 180 aya kadar uzanan vadeler sektörü de canlandırdı. Birçok tüketici konut kredilerindeki faizin yükselmesiyle alımlarını erteliyordu. Şuanda da bu alımlar satın almaya dönüştü. Bu noktada biz sektör temsilcisi olarak düşen faizlerinden memnunuz. Önümüzdeki süreçte daha da düşmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu noktada da beklentimiz var. Olması gerekende bu. Çünkü ülkemizde konut kredisi faizleri 0.60'lara kadar düştü. Biz bu oranları da önümüzdeki yıllarda göreceğimizi düşünüyoruz. Şuanda kısa vadede sektörün sorunlarını çözmek için ciddi bir adım atıldı. Bu adımdan dolayı öncelikle Cumhurbaşkanımıza ve konut kredisi özelinde devlet bankalarına teşekkür ederim. Bu noktada sektörü destekleyici bir adım atıldı. Sektörün tek sorunu faiz değil" ifadelerini kullandı.



İnşaat sektörünün desteklenmesi gerektiğini dile getiren Kılınç, "Özellikle son dönemde yönetmeliklerle ilgili sektör temsilcilerinin hepsinin bu noktada şikayetleri ve sıkıntıları var. Bununla ilgili de özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bu noktada yapılacak değişikliklerin sektör temsilcilerinin fikrini alarak yapması noktasında hareket ederse sektörde de böyle bir sorun yaşanmaz. Sektörün durduğu bu dönemde desteklenmesi için herkesin elinden geleni yapması gerekiyor. Biz sektör temsilcisi olarak yatırıma devam edeceğiz, hükümetimizden ve devletimizden beklentimizde önümüzdeki engellerin kaldırılmasıdır. Faiz engeliyle ilgili ciddi bir adım atıldı. Bu oranlarda artık tüketici satın almaya geçti. Anadolu özelinde ve özellikle Kayseri çevresinde gurbetçi ağırlıklı bir yapı var. Gurbetçilerimiz geçen yıl konut alımı noktasında özellikle dövizdeki yükselişten sonra satın almaya ciddi anlamda yöneldiler. Çünkü Euro değer kazandı. Bu yıl ise geçen yıla nazaran bir düşüş olduğunu düşünüyorlar. Aslında genel anlamda dövizlerin çoğunda bir artış oldu. Bu noktada gurbetçilerimiz bu yıl temkinli davrandı. Satın alma yönünde hareket edenlerde oldu. Bu noktada biraz daha beklemeyi tercih edenlerde oldu. Önümüzdeki günlerde ekonomik veriler ve dövizdeki göstergeler onları da tam karar noktasında birkaç ay içerisinde belli olacağını düşünüyorum. Artık gurbetçilerin sadece yazın Türkiye'ye gelme gibi bir pozisyonu yok. Yılın 12 ayında sadece yatırım yapmak için gelen birçok gurbetçimiz var. Bu noktada da önümüzdeki aylarda onların yatırım noktasındaki vereceği kararlar gayrimenkul sektörüne de o oranda etkisi olacak" şeklinde konuştu.



"Bu dönemde harekete geçenler kazanacak"



Ev almayı düşünen vatandaşlara da tavsiyelerde bulunan Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç, "Ülkemiz seçimli süreci geride bıraktı. Önümüzde 4 yıl kadar seçimsiz bir süreç var. Seçim ülkemizde ekonomiyi de, tüketicinin hareket biçimini de etkiliyor. Seçimsiz dönemin olması aslında tüketicinin bu dönemde harekete geçeceğini, yatırımların artacağını gösteriyor. Şuanda bütün piyasalar faiz indirimini kabul etmiş ve satın almış durumda. O yüzden dövizde bir artış olmayacağını söylemiştim. 25 Temmuz'da Merkez Bankasının 425 baz puanlık faiz indiriminden sonra baktığımızda da kurda bir hareketlilik olmadı. Önümüzdeki süreçte döviz kurunda yükselme değil, tam tersi düşüş bekliyorum. Bu süreçte satın alanların önümüzdeki süreçte kar edeceğini düşünüyorum. Şuanda bekleme değil, harekete geçme dönemidir. Her anlamda yatırım için harekete geçme dönemine geldik. Bu dönemde harekete geçenler kazanacak" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA