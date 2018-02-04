Konut Alırken Neden Lens İstanbul Tercih Edilmeli?

Lens İstanbul Yönetici Ortağı Mert Kutlu, konut alınırken neden Lens İstanbul'un tercih edilmesi gerektiğini Wise TV'ye anlattı.

İstanbul'da konut satın almanın hem fiyatların yüksekliğinden dolayı hem de binaların eski olmasından kaynaklı olarak zor olduğunu ve şehir içindeki ulaşım zorluğunu belirten Kutlu, şehir dışlarının artık ulaşım yönünden iyileştiğini ve Lens İstanbul'un da toplu taşımaya yakınlığını söyleyerek, fiyatlarının da uygun olmasının projeyi cazip kıldığını ifade etti.