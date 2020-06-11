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Konut alımlarında sağlık çalışanlarına özel 15 bin liralık ek indirim

Kamu bankaları tarafından açıklanan yeni kredi paketine tüm projelerinde geçerli 'Rahat bi Nefes Al' kampanyasıyla destek veren Sur Yapı, aynı kampanyada sağlık çalışanlarına özel 15 bin liraya varan ek indirim sunduğunu açıkladı.

Konut alımlarında sağlık çalışanlarına özel 15 bin liralık ek indirim
11.06.2020 11:35 | Son Güncelleme: 11.06.2020 11:39

Kamu bankaları tarafından açıklanan yeni kredi paketine tüm projelerinde geçerli 'Rahat bi Nefes Al' kampanyasıyla destek veren Sur Yapı, aynı kampanyada sağlık çalışanlarına özel 15 bin liraya varan ek indirim sunduğunu açıkladı.

Kampanyaya ilişkin açıklama yapan Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, "İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde büyük fedakarlıklar gösterip bizlere rahat bir nefes aldıran sağlık çalışanlarımıza 'Rahat bi Nefes Al' kampanyası içerisinde özellikle teşekkür etmek istedik. Onlar için İstanbul'da uyguladığımız yüzde 20 ve Antalya'da uyguladığımız yüzde 10'luk indirimimize ilave olarak 15 bin liraya varan ek indirimler yaptık. Amacımız kahraman sağlık çalışanlarımızın bu fedakarlıklarını tekrar hatırlatmak, farkındalığı arttırmak ve düşündüğümüzü göstermek" dedi.

Buna göre sağlık çalışanlarına 'Rahat Bir Nefes Al' kampanyasının tüm avantajlarına ilave olarak 1+1 ve 2+1 dairelerde 10 bin lira, 3+1 ve 4+1 dairelerde ise 15 bin lira ekstra indirim yapılacak. Kampanyada, 15 yıla varan vade ile ilk 12 ay ödemesiz, aylık yüzde 0.64 faizle finansman sağlanıyor.

İSTANBUL'DA 750 BİN TL'YE VARAN LİMİT

Kampanya dahilinde İstanbul projelerinde azami 750 bin lira kredi kullanılabiliyor. Yüzde 20 indirimle satışa sunulan dairelerde yüzde 20 peşinat uygulanıyor ve kalan yüzde 80'lik kısma ise 180 aya varan yüzde 0.64 vade oranıyla kredi kullandırılıp, ilk 12 ay taksit ödenmiyor.

 ANTALYA'DA FİYATIN YÜZDE 90'I TAKSİTLENDİRİLİYOR

Antalya Projesi'nde ise kişi başına verilen kredi miktarı azami 500 bin lira oluyor. Yüzde 10 indirimle satışa sunulan dairelerde yüzde 10 peşinat uygulanıyor ve kalan yüzde 90'lık kısım ise 0.64 faiz uygulanarak 180 ay vade ile taksitlendiriliyor. Kampanya kapsamında ilk 12 ay taksit ödemesiz oluyor.

 TÜM PROJELERDE GEÇERLİ

Kampanya İstanbul'un iki yakasında, 10 ilçede birbirinden farklı konseptlerden oluşan 13 konut projesi ve Antalya Projesi'nde geçerli.


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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