Konut Alan 2 Yabancıdan Biri Ortadoğu'dan

Yabancıya konut satışında öne çıkan gayrimenkul şirketi Antalya Homes'in Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden hareketle yaptığı araştırmaya göre, Türkiye'de konut alan her 2 yabancıdan biri Ortadoğu ülkesinde yaşıyor. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Tekçe, "Ekimde yabancıya konut satışı önceki aya göre yüzde 134 artarak 6 bin 276'ya ulaştı. 2018 yılı sonunda ise konut satışlarının 40 bini aşacağını düşünüyorum" dedi.

Eylül ayında yapılan kanun değişikliğiyle Türk vatandaşlığı hakkı kazanmak için öngörülen sermaye tutarı 2 milyondan 500 bin dolara, gayrimenkul alan yabancı yatırımcıya vatandaşlık verilmesi için uygulanan alt sınır ise 1 milyondan 250 bin dolara düşürüldü. Bu düzenleme yabancıların Türkiye'ye olan ilgisini arttırdı. Yabancılara konut satışları son bir ayda yüzde 12, bir önceki yılın ekim ayına göre yüzde 134 yükseldi. Türkiye'den konut alan 2 yabancıdan biri ise Ortadoğu ülkelerinde yaşıyor.

Antalya Homes'in analizlerine göre, Türkiye'de 2018 yılının ilk 10 ayında yabancıya satılan konutun yarısı Irak, İran, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar gibi Ortadoğu ülkelerinin vatandaşları tarafından alındı. Ortadoğu ülkelerini Rusya, Almanya, İngiltere ve Azerbaycan vatandaşları takip etti.102 ülkeye vizesiz seyahat imkanı tanıyan Türkiye'de gayrimenkul sahibi olmak isteyen yabancılar en çok İstanbul, Antalya, Bursa, Yalova, Trabzon'u tercih ediyor.

YABANCIYA KONUT SATIŞINDA YIL SONU HEDEFİ 40 BİNİ AŞMAK

Aynı zamanda Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği İhracat Komitesi Başkanı olan Bayram Tekçe, Ortadoğu ülkelerinin konut satışı için çok önemli olduğunu söyledi. Tekçe, "2018 yılı sonunda yabancıya konut satışlarının 40 bini aşarak önemli bir noktaya varacağına inanıyorum. Türkiye, vatandaşlık için yalnızca tek bir konut veya arsa değil, toplam değeri en az 250 bin dolar olacak şekilde birden fazla gayrimenkul satın alımına da izin veriyor. 3 yıl satılamaz şerhi konulan gayrimenkullere istinaden konut sahibi, eşi ve 18 yaşından küçük çocukları yaklaşık 12 ay içerisinde vatandaşlık işlemlerini tamamlayabiliyor" diye konuştu. - İstanbul