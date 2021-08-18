Konuşmaya geldiler, yine kavga ettiler: 1 yaralı
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Konuşmaya geldiler, yine kavga ettiler: 1 yaralı

Konuşmaya geldiler, yine kavga ettiler: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dün aralarında çıkan kavga sebebi ile bugün bir araya gelen iki grup arasında yeniden kavga çıktı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dün aralarında çıkan kavga sebebi ile bugün bir araya gelen iki grup arasında yeniden kavga çıktı. Çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralanırken, 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan çay bahçesinde iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Çıkan kavgaya karışan şahıslar, konuşmak için aynı çay ocağında bugün bir araya geldi. Şahıslar arasında çıkan tartışma, yeniden kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Emrah E. isimli bir şahıs bıçaklanarak yaralandı. Kavgayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Emrah E., Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine intikal eden polis ekipleri ise kavgaya karıştıkları belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

Konuşmaya geldiler, yine kavga ettiler: 1 yaralı
Konuşmaya geldiler, yine kavga ettiler: 1 yaralı
Konuşmaya geldiler, yine kavga ettiler: 1 yaralı
Konuşmaya geldiler, yine kavga ettiler: 1 yaralı
Konuşmaya geldiler, yine kavga ettiler: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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