Konuşması için Nazi lideri Goebbels'ten esinlenen Brezilya Kültür Bakanı Alvim görevden alındı
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Konuşması için Nazi lideri Goebbels'ten esinlenen Brezilya Kültür Bakanı Alvim görevden alındı

Brezilya Kültür Bakanı Roberto Alvim'in, bir tanıtım videosunda yaptığı konuşma, Nazi Almanyası döneminde Halkı Aydınlatma ve Propaganda Bakanlığı yapan Joseph Goebbels'in bir konuşmasına benzemesi nedeniyle görevden alındı

18.01.2020 09:58 | Son Güncelleme: 18.01.2020 09:58
Konuşması için Nazi lideri Goebbels'ten esinlenen Brezilya Kültür Bakanı Alvim görevden alındı

Nazi Almanyası döneminde Halkı Aydınlatma ve Propaganda Bakanlığı yapan Joseph Goebbels benzeri bir konuşmayla tepki çeken Kültür Bakanı Roberto Alvim görevden alındı.


Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, görevden alınan Alvim'in "talihsiz" bir konuşma yaptığını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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