Konuşmak için yanına gittiği sevgilisinin 10 yaşındaki yeğenini vurdu
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Konuşmak için yanına gittiği sevgilisinin 10 yaşındaki yeğenini vurdu

Konuşmak için yanına gittiği sevgilisinin 10 yaşındaki yeğenini vurdu 10 yaşındaki çocuk evinde otururken teyzesinin sevgilisi tarafından silahla vuruldu Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir şahıs konuşmak için evine gittiği sevgilisinin 10 yaşındaki yeğenini silahla yaraladı.

01.06.2020 03:33 | Son Güncelleme: 01.06.2020 03:37

Konuşmak için yanına gittiği sevgilisinin 10 yaşındaki yeğenini vurdu

10 yaşındaki çocuk evinde otururken teyzesinin sevgilisi tarafından silahla vuruldu

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir şahıs konuşmak için evine gittiği sevgilisinin 10 yaşındaki yeğenini silahla yaraladı. Boynundan vurulan çocuk ağır yaralanırken, kayıplara karışan şüpheli sevgilisi ile birlikte yakalandı.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Doğan Mahallesi Şeker Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, V.V.ismi öğrenilemeyen sevgilisi ile konuşmak için yaşadığı eve gitti. Evin bahçesine giren V.V. bir süre evi seyretti. Bu sırada V.V. cebinden çıkarttığı tabanca ile rastgele ateş etti. V.V.'nin silahından çıkan kurşun 10 yaşındaki M.Ö.'ye isabet etti. Boynundan vurulan küçük çocuk ağır yaralandı. Silah sesini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirirken, V.V. isimli şahıs silahla yaraladığı küçük çocuğu olay yerine geldiği ticari taksi ile İzmit ilçesinde bulunan özel bir hastaneye götürdü.

Küçük çocuğu teyzesinin sevgilisinin vurduğu tespit edildi

Küçük çocuğu hastaneye bırakan şahıs, daha sonra kayıplara karıştı. Olay yerine intikal eden polis ekipleri inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde M.Ö.'yü vuran şahsın teyzesinin sevgilisi olduğu tespit edildi. Evin çevresinde yapılan araştırmalarda şahsın küçük çocuğu vurduğu tabanca bulundu.

Ekipler tarafından şahsın olay yerinden kaçtığı ticari taksinin plakası tespit edildi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla şahıs İzmit ilçesinde bir evde küçük çocuğun teyzesi olan sevgilisi ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan V.V. polis merkezine götürüldü. Tedavi altına alınan M.Ö. ise Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Küçük çocuğun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konuşmak için yanına gittiği sevgilisinin 10 yaşındaki yeğenini vurdu

Kaynak: İHA

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