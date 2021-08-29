Konuşmak için parka çağırdığı husumetlisine kurşun yağdırdı
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Konuşmak için parka çağırdığı husumetlisine kurşun yağdırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Konuşmak için parka çağırdığı husumetlisine kurşun yağdırdı İzmir'de parkı kana buladılar: 1 ölü İzmir'in Buca ilçesinde, husumetlisi olduğu ileri sürülen bir kadın ve bir erkek tarafından konuşmak için parka çağırılan şahıs, tartışma sonrası tabancayla kurşun yağmuruna tutuldu.

- Konuşmak için parka çağırdığı husumetlisine kurşun yağdırdı

İzmir'de parkı kana buladılar: 1 ölü

İZMİR - İzmir'in Buca ilçesinde, husumetlisi olduğu ileri sürülen bir kadın ve bir erkek tarafından konuşmak için parka çağırılan şahıs, tartışma sonrası tabancayla kurşun yağmuruna tutuldu. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, yaralı şahıs kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saat 17.00 sıralarında Fırat Mahallesi Fırat Kaçkar Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Anıl Bahri Kocaman yaşadığı evin yakınına gelen ve kimlikleri tespit edilemeyen bir kadın ve bir erkek tarafından konuşmak için yakınlarda bulunan parka çağırıldı. Kocaman, burada çıkan tartışmanın ardından husumetlisi tarafından tabancayla açılan 8 el ateş sonucu kurşun yağmuruna tutuldu. Vücuduna isabet eden mermiler sonrası kanlar içerisinde kalan Kocaman yere yığılırken, şüpheli şahıslar ise olay yerinden yaya bir şekilde hızla kaçtı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, ambulansa alınarak Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılan Kocaman, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Öte yandan, polis ekiplerince şüphelileri yakalamak için çalışma başlatılırken, Kocaman'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Konuşmak için parka çağırdığı husumetlisine kurşun yağdırdı
Konuşmak için parka çağırdığı husumetlisine kurşun yağdırdı
Konuşmak için parka çağırdığı husumetlisine kurşun yağdırdı
Konuşmak için parka çağırdığı husumetlisine kurşun yağdırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa İç

Konuşmak için parka çağırdığı husumetlisine kurşun yağdırdı
Konuşmak için parka çağırdığı husumetlisine kurşun yağdırdı
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