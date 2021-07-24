Konuşmak için çağrıldığı ormanlık alanda silahlı saldırıya uğradı
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Konuşmak için çağrıldığı ormanlık alanda silahlı saldırıya uğradı

Konuşmak için çağrıldığı ormanlık alanda silahlı saldırıya uğradı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da aralarında alacak-verecek meselesi olan bir kişinin konuşmak için çağırdığı ormanlık alana giden şahıs burada silahlı saldırıya uğrayarak hastanelik oldu.

Samsun'da aralarında alacak-verecek meselesi olan bir kişinin konuşmak için çağırdığı ormanlık alana giden şahıs burada silahlı saldırıya uğrayarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Düvecik Mahallesi Soğuksu mevkisindeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.K.(37) aralarında alacak-verecek meselesi bulunduğu ileri sürülen H.G.'nin kendisini telefonla arayarak konuşmak ve birlikte içki içmek davet ettiği ormanlık alana gitti. Burada H.G.'nin silahlı saldırısına uğrayan O.K. sol bacağının 2 yerinden vurularak yaralandı. Yaralı halde kendi aracıyla bir süre giden O.K. daha sonra ambulans çağırarak Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olaydan sonra kaçan H.G.'nin yakalanmasına çalışılıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Konuşmak için çağrıldığı ormanlık alanda silahlı saldırıya uğradı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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