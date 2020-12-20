Konuşmak için çağırdığı kişiyi vurarak kayıplara karıştı
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Konuşmak için çağırdığı kişiyi vurarak kayıplara karıştı

20.12.2020 18:38 | Son Güncelleme: 20.12.2020 18:47

Konuşmak için çağırdığı kişiyi vurarak kayıplara karıştı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde konuşmak için evden çağırdığı vatandaşı vuran şahıs kayıplara karıştı.

Konuşmak için çağırdığı kişiyi vurarak kayıplara karıştı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde konuşmak için evden çağırdığı vatandaşı vuran şahıs kayıplara karıştı.

Olay Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz bir kişi Adem K.'yı konuşmak için evden dışarıya çağırdı. Aralarında konuşan Adem K. ve kimliği belirlenemeyen şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kimliği belirsiz şahıs Adem K.'ye iki el ateş etti ve hızlıca olay yerinden uzaklaştı. Durumu gören vatandaşlar 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Adem K.'ye ilk müdahalesini yaparak hastaneye götürdü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Konuşmak için çağırdığı kişiyi vurarak kayıplara karıştı
Konuşmak için çağırdığı kişiyi vurarak kayıplara karıştı
Konuşmak için çağırdığı kişiyi vurarak kayıplara karıştı
Konuşmak için çağırdığı kişiyi vurarak kayıplara karıştı
Konuşmak için çağırdığı kişiyi vurarak kayıplara karıştı
Konuşmak için çağırdığı kişiyi vurarak kayıplara karıştı
Konuşmak için çağırdığı kişiyi vurarak kayıplara karıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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