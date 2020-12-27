Konuşma güçlüğü yaşayan mülteci çocuklara destek
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Konuşma güçlüğü yaşayan mülteci çocuklara destek

27.12.2020 11:21 | Son Güncelleme: 27.12.2020 11:26
Konuşma güçlüğü yaşayan mülteci çocuklara destek

Doğuştan ya da savaş nedeniyle yaşadıkları travmaya bağlı olarak konuşma güçlüğü çeken Suriyeli çocuklar, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği'nin (SGDD-ASAM) yürüttüğü projeyle engellerini aşmaya çalışıyor.

Doğuştan ya da savaş nedeniyle yaşadıkları travmaya bağlı olarak konuşma güçlüğü çeken Suriyeli çocuklar, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği'nin (SGDD-ASAM) yürüttüğü projeyle engellerini aşmaya çalışıyor.

İsviçre Büyükelçiliğinin finansal desteği ile gerçekleştirilen Özel İhtiyaç Sahibi Mülteci Çocukların Sosyal Uyumunun ve Etkileşiminin Geliştirilmesi Projesi ile işitme sorunu ve konuşma güçlüğü yaşayan mülteci çocukların iletişim becerilerinin artırılması hedefleniyor. SGDD-ASAM tarafından Gaziantep'te yürütülen projeden yaralanan çocuklardan biri de 7 yaşındaki Eyüp. 34 yaşındaki anne Nejla Şemen, Suriye Halep'ten 6 yıl önce geldiklerini, oğlu Eyüp'teki sorunu konuşmaya başlayınca fark ettiklerini söyledi. Şemen, "Oğlumun dili ağır ve harfleri tam çıkaramıyor. Daha önce tedavi olmadı. Tedavisi imkansız diye düşünüyorduk ama şu anda konuşma terapisi desteği ile elde ettiğimiz gelişmeden bile çok mutluyuz" dedi.

SGDD-ASAM Güneydoğu Anadolu Bölge Koordinatörü Hasan Can Pala, bu projenin destekledikleri Gaziantep Engelli Hakları Komitesi'nde yürütülen ihtiyaç analizleri kapsamında geliştirildiğini anlattı. Pala, "Engelli Hakları Komitemizin yönlendirmeleriyle konuşma güçlüğü çeken çocuklara ulaşarak ihtiyaçlarını tespit ediyor ve çocukları konuşma terapisi için ofislerimize yönlendiriyoruz. Konuşma terapisiyle güçlük çeken çocukların kendilerini ifade edebilmeleri sağlanırken, bakım verenlerle terapi sürecinde nasıl davranmaları gerektiğini paylaşıyor ve süreci desteklemek adına evde uygulamaları için aktiviteler öneriyoruz. Aynı zamanda bakım veren kişilere psikososyal destek sağlıyoruz. Konuşma terapisi sürecini sosyal uyum aktivileriyle destekleyerek hem çocukların hem de bakım verenlerin sosyal hayata katılımını ve adaptasyonunu kolaylaştırmaya çalışıyoruz" dedi.

Pala, bu projede konuşma güçlüğü çeken çocukların yanı sıra, ofislere ulaşan engelli çocuklara bakım sağlayan ebeveynlere de "engelli çocuklarla iletişim, ilk yardım, stresle başa çıkma" konularında destek sağladıklarını söyledi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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