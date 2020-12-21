Konuşanlar Youtube videoları neden silindi? Konuşanlar bitti mi, neden yok? Konuşanlar yeni bölümler nerede yayınlanacak?

Konuşanlar, Youtube kanalındaki eski bölümlerinin silinmesiyle büyük tepki topladı. Peki Konuşanlar neden silindi? Bitiyor mu? Yeni bölümleri nerede yayınlanacak? Konuşanlar Hasan Can Kaya'nın açıklaması var mı?

Kısa süre içerisinde yüz binlerce abone toplayan Konuşanlar programı önümüzdeki günlerde Exxen'e transfer oluyor. Peki Konuşanlar eski videoları Youtube'dan neden silindi? Eski videolar nereden izlenir? Konuşanlar eski bölümler nereden izlenir?

KONUŞANLAR NEDİR?

Konuşanlar Talk Show, Hasan Can Kaya'nın sunduğu şimdilik yaklaşık 30 bölümden oluşan bir Talk Show programıdır. Kısa süre içerisinde 1.6 milyon aboneye ulaşmıştır. 2020 yılında Youtube'da en çıkış yapan kanallardan birisidir.

KONUŞANLAR YOUTUBE'DA NEDEN SİLİNDİ? KONUŞANLAR BİTTİ Mİ?

Konuşanlar'ın tüm bölümleri Youtube resmi kanalından geçtiğimiz gün silinmişti. Exxen'e geçtiği için Konuşanlar'ın tüm bölümlerinin silindiği düşünülüyor. Bu duruma isyan eden abonelerden bazıları abonelikten çıkmış durumda. Konuşanlar Youtube kanalı 1 günde ortalama 50-60 bin abone kaybı yaşadı.

Konuşanlar programı bitmedi fakat yeni bölümleri Exxen platformunda yayınlanacak.

KONUŞANLAR YENİ BÖLÜMLERİ NEREDE OLACAK?

Konuşanlar'ın yeni bölümleri Acun Ilıcalı'nın yeni platformu olan Exxen'de yayınlanacak. 1 Ocak itibariyle açılacak olan Exxen'de Konuşanlar'ın tüm bölümlerine ulaşılabilecek. Eski bölümlerinin de Exxen'de yayınlanacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan Acun Ilıcalı, Instagram hesabının hikayeler bölümünden yaptığı paylaşımda, "Hasan Can Kaya 1 Ocak itibariyle Exxen platformumuzda yer alacak. Hasan Can'ın çalışmalarını sürdürüp daha başarılı olabilmesi için emeğinin karşılığını bir ölçüde alması gerekiyor. Exxen 1 Ocak itibariyle seyircimizle buluşacak. Bu nedenle Exxen'in aylık ücreti herkesin ödeyebileceği bir rakam olacak" ifadelerini kullandı.

HASAN CAN KAYA'YA TEPKİLER YÜKSELDİ

Geçtiğimiz günlerde Konuşanlar'ın Youtube'daki bölümlerinin silinmesi Konuşanlar hayranlarını kızdırdı. Hasan Can Kaya'ya tepkiler yükseldi. Ünlü komedyenin takipçileri sosyal medyada "#konuşanlar" etiketiyle tepkilerini ifade etti.