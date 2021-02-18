Konuşanlar Youtube'a yeniden mi yüklendi? Konuşanlar Youtube'dan kaldırıldı mı? Konuşanlar nerede yayınlanıyor?
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Konuşanlar Youtube'a yeniden mi yüklendi? Konuşanlar Youtube'dan kaldırıldı mı? Konuşanlar nerede yayınlanıyor?

18.02.2021 10:55 | Son Güncelleme: 18.02.2021 10:58
Konuşanlar Youtube'a yeniden mi yüklendi? Konuşanlar Youtube'dan kaldırıldı mı? Konuşanlar nerede yayınlanıyor?

Merakla takip edilen Konuşanlar programı, uzun süre Youtube Trendlerde en çok izlenenler arasında yer aldı. Hasan Can Kaya'nın sunumuyla yayımlanan Konuşanlar sonrasında Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen'de paylaşılmaya başlandı. Peki, Konuşanlar Youtube'a yeniden mi yüklendi? Konuşanlar Youtube'da neden yok?

Konuşanlar'ın yeni bölümlerinin Exxen'de yer alması kararından sonra Hasan Can Kaya ve ekibinin Youtube videoları YouTube'dan kaldırıldı.

Pandemi sürecinde Konuşanlar adlı YouTube kanalında yayımlanan aynı isimli şovla bir anda yıldızı parlayan Hasan Can Kaya, son dönemde sosyal medyada en çok takip edilen mizahçı oldu. Hasan Can Kaya bir süre önce Acun Ilıcalı ile anlaştığını ve Konuşanlar'ın yeni bölümlerinin Ilıcalı'nın EXXEN adlı dijital platformunda yayımlanacağını duyurmuştu.

KONUŞANLAR YOUTUBE'A YENİDEN Mİ YÜKLENDİ?

Youtube'da uzun videoların kaldırılmasından sonra Exxen'de yer alan videoların ekstraları ve tanıtımları Youtube üzerinden paylaşılmaya devam etti.

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