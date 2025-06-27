onuşanlar programıyla geniş bir hayran kitlesi edinen ve ardından Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen'e transfer olan komedyen Hasan Can Kaya'nın aldığı karar, büyük ilgi gördü. Kaya'nın bu adımı, merak uyandırdı. Peki, Konuşanlar hangi kanala geçti, hangi platformda? Hasan Can Kaya hangi kanalda?

KONUŞANLAR HANGİ KANALA GEÇTİ?

Dünya'da yer alan habere göre ise Hasan Can Kaya'nın yakın çevresine "Acun abiyle bir sorunum yok. Yola globalde devam etme kararı aldım" dediği iddia edildi.

Hangi platforma geçeceğine henüz karar vermediği belirtilen Kaya'nın "Teklifleri bir ay düşüneceğim" dediği ifade edildi.

KONUŞANLAR HANGİ PLATFORMA GEÇECEK?

Hasan Can Kaya'nın 'Konuşanlar' programını hangi dijital platforma taşıyacağı büyük merak konusu oldu. İddialara göre, Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ gibi küresel dijital devlerden teklifler almış durumda. Komedyenin bu teklifleri bir ay içinde değerlendireceği belirtiliyor.