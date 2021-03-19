Konuş satışları durdu, tarla, bağ bahçe satışları patladı
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Konuş satışları durdu, tarla, bağ bahçe satışları patladı

19.03.2021 14:00 | Son Güncelleme: 19.03.2021 14:05
Konuş satışları durdu, tarla, bağ bahçe satışları patladı

Bilecik'te emlakçılık yapan Hakan Küçük, Korona virüs (Covit-19) salgını sonrası konut satışlarındaki düşüşe karşılık tarla, bağ, bahçe satışlarının çok arttığını belirtti.

Bilecik'te emlakçılık yapan Hakan Küçük, Korona virüs (Covit-19) salgını sonrası konut satışlarındaki düşüşe karşılık tarla, bağ, bahçe satışlarının çok arttığını belirtti.

Hakan Küçük, Korona virüs (Covit-19) salgını nedeniyle yaklaşık 1 yıldır konut satışlarının yaklaşık yüzde 50 düştüğünü söyledi. Vatandaşların pandemi döneminde daha çok bağ, bahçe, arsa alıp üzerine prefabrik ev yaptığı anlatan Küçük, "Korona virüs salgını maalesef ülkemizi de etkiledi. Gayrimenkule yatırım yapacak insanların istekleri bu doğrultuda değişti. Eskiden daire isteyen vatandaşlar artık insanlar hava alacakları bağ, bahçe gibi yerleri tercih ediyorlar. Bağ ve bahçelere olan istek arttı. Bilecik'te genelde memur kesimi olduğundan hafta sonrası şehrin stresinden kurtulmak, rahat bir nefes alabilmek için vatandaşlar bağ, bahçe, arsa satın alarak üzerine prefabrik ev yaptı. Şuan konut satışlarımızda yüzde 50 düşüş yaşanırken, bunu bağ, bahçe, arsa satışları ile telafi ediyoruz. Şuan bizleri arayan 20 kişiden 15'i bağ bahçe soruyor. Arz ve talep arasındaki denge bozulduğundan arsalarda, arazilerde ve tarlalarda yüzde 30 civarında fiyatlar arttı. Bahçe gibi yatırım yapılacak arsaların fiyatları değişti" dedi.

"Gayrimenkule yatırım yapanlar her zaman kazanmıştır"

Salgın sebebiyle işlerinde düşüş olduğunu aktaran Küçük, "Vatandaşlara gayrimenkule yatırım yapmayı tavsiye ederim. Biliyorsunuz sık sık sokağa çıkma yasağımız var. Bundan bizim sektörümüz de etkileniyor. Dolar ve altın gibi anında yükselmez ama uzun vadede bakıldığında gayrimenkule yatırım yapanlar her zaman kazanmıştır. Biz vatandaşların gayrimenkule yatırım yapmalarını tavsiye ediyoruz. Hiçbir zaman gayrimenkule yapılan yatırımlar kaybettirmez, kazandırır" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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