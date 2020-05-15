Konursu köyünde karantina kaldırıldı
Bayburt'un Konursu köyünde korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 14 gün önce başlayan karantina sona erdi.
15.05.2020 08:47 | Son Güncelleme: 15.05.2020 08:47
Bayburt'un Konursu köyünde korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 14 gün önce başlayan karantina sona erdi.
Merkeze bağlı Konursu köyünde görülen Covid-19 vakaları üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda uygulanan karantina sona erdi. Hastaların sağlığına kavuşması ve yeni test sonuçlarının negatif çıkmasıyla köye giriş ve çıkışlar serbest bırakıldı. - BAYBURT
Kaynak: İHA