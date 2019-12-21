Konuralpli minikler Türk Malları haftasını kutladı
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Konuralpli minikler Türk Malları haftasını kutladı

18 Aralık tarihleri arasında kutlanan Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftasını "Yerli Üretim" temalı etkinliklerle kutladı.

21.12.2019 11:26 | Son Güncelleme: 21.12.2019 11:31
Konuralpli minikler Türk Malları haftasını kutladı

18 tarihleri arasında kutlanan Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftasını "Yerli Üretim" temalı etkinliklerle kutladı.


Konuralp Anaokulu öğrencileri Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında ilginç bir etkinliğe imza attılar. Öğrenciler ülkemizin yiyeceklerini üretim aşaması ile birlikte öğrendi buğdayın oluşumu draması ile öğrendiklerimizi pekiştirdiler. Öğrencileri gerçekleştirdiği meyveler gösterisinin ardından sağlıklı beslenmenin önemi anlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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