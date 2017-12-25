Prusias Ad Hypium Antik Kenti bölgesinde devam eden Konuralp Tarihi Kent Meydanı Restorasyon projesi kapsamında bir havuzda kazı çalışması yapılacak.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Konuralp meydanında daha önce itfaiye araçlarının su deposu olarak kullandığı havuzun, Konuralp Tarihi Kent Meydanı Restorasyon projesi kapsamında kazılacağı belirtildi.



Açıklamada, bölgede su deposu olarak kullanılan havuzun yıkılması sonrasında proje çalışmalarının devam ettiği ifade edilerek, şunlar aktarıldı:



"Geçici olarak üzeri kapatılan havuz için Konuralp Tarihi Kent Meydanı Restorasyon projesi kapsamında kazı çalışmalarının her detayı inceleniyor. Çeşme, birinci derece Arkeolojik Sit Alanı içinde bulunması nedeniyle Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun izni dahilinde inceleniyor. Ocak ayında restorasyon uygulama ihalesi yapılacak. İhale sonucuna göre çeşme özgün haline uygun bir şekilde restore edilerek halkın hizmetine sunulacaktır."