Konuralp tarihi cazibe merkezi olacak

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Konuralp Tarihi Alan Yönetim Ofisi toplantısına başkanlık yaptı. Konuralp'in tarihi turizm potansiyelinin konuşulduğu toplantıda önemli kararlar alındı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü bölgenin en eski yerleşim alanlarından biri olan Konuralp'in tarihi zenginliğini ortaya çıkarmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Başkanlık görevine geldiği ilk günlerde kurulması talimatını verdiği "Tarihi Alan Yönetim Ofisi"nin periyodik toplantısına başkanlık eden Özlü, ofis üyeleri ve arkeologlar ile Konuralp'in geleceğine ilişkin istişarelerde bulundu.

Tarihi bölgede yükselen inşaatlarla ilgili önemli kararlar alan Başkan Özlü son toplantıdan çıkan kararlarla alanın tarihi dokusunun korunması için girişimlerine devam ediyor. Toplantı hakkında yapılan bilgilendirmede Konuralp için 13 proje hazırlandığı belirtilerek "Tarihi Su Kemerleri, Roma Köprüsü ve Antik Tiyatronun restorasyon çalışmaları en kısa zamanda tamamlanacak. Bölge tarihi bir cazibe merkezi haline getirilecek. Bu çalışmalar için 13 proje hazırlandı. Konuralp Tarihi Alan Yönetim Ofisi konu ile ilgili çalışmalar yürütüyor. Tarihin ve yöresel ürünlerin ön plana çıkarılması, bölgenin tanıtımı ve canlanması için yapılan çalışmalar gelecek günlerde de ayrıntılı olarak açıklanacak" ifadelerine yer verildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA