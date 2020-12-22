Konuralp antik kenti kazısı, İtalya ve Almanya'nın dikkatini çekti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Konuralp antik kenti kazısı, İtalya ve Almanya'nın dikkatini çekti

22.12.2020 09:11 | Son Güncelleme: 22.12.2020 09:15
Konuralp antik kenti kazısı, İtalya ve Almanya'nın dikkatini çekti

DÜZCE'de, Konuralp antik kentinde belediye tarafından yapılan kazılarda, Roma dönemine ait eserlerin çıkması, İtalya ve Almanya'nın dikkatini çekti.

DÜZCE'de, Konuralp antik kentinde belediye tarafından yapılan kazılarda, Roma dönemine ait eserlerin çıkması, İtalya ve Almanya'nın dikkatini çekti. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, "Bizi İtalya'dan, Almanya'dan aradılar; 'Kazı yapıyorsunuz, gelelim, ortak olalım, beraber kazı yapalım' dediler. Bu sadece Düzce'nin değil, dünyanın da ilgi duyduğu bir kazı faaliyeti haline geldi. Çok heyecan verici" dedi. 

Geçmişi yaklaşık 2 bin 500 yıl öncesine dayanan birbirinden farklı birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Konuralp'te arkeolojik kazı çalışmalarına devam ediliyor. Bölgenin tek antik kenti olan Konuralp Prusias Ad Hypium Antik Tiyatro kazı alanında tarih, gün yüzüne çıkarılıyor. Düzce Belediyesi tarafından yapılan kazılarda bulunan Roma dönemine ait eserler ise dünyanın ilgisini çekmeye başladı. 

Kazılar hakkında bilgiler veren Düzce Belediye Başkanı Özlü, "Daha önceki programlarımıza göre kazılara devam ediyoruz. Kazılar konusunda hassasiyetimiz sürecek. İnşallah önümüzdeki günlerde yeni bulgulara ulaşacağız. Kazıları Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izinleri doğrultusunda 2 vardiyaya çıkaracağız. Şu anda tek vardiya 12 saat aralıksız çalışıyoruz. Bunu iki vardiyaya çıkararak daha hızlı yol katedeceğiz" diye konuştu. dedi. Alanda 2013 yılından bu yana kazılar yapıldığını aktaran Özlü, "Ancak çok daha fazlasını son 1 yıl içinde yaptık. Antik tiyatro ortaya çıkmaya başladı. Kazıları yaparken bir yandan da bulunan eserleri bozulmaması ve yıkılmaması için destekleme faaliyetleri yürütüyoruz" dedi.İtalya ve Almanya'nın kazılara ortak olmak istediğini belirten Başkan Özlü, şunları söyledi:

"Kazılarda çıkan eserleri görünce ne kadar doğru ve güzel bir iş yaptığımızı hissediyorum. Biz daha fazlasını bekliyoruz. Kazıların devamında daha fazla eser çıkmasını umut ediyoruz. Burada sadece bölgenin değil Türkiye'nin hatta dünyanın ilgisini çeken bulgulara ulaştık. Bizi İtalya'dan, Almanya'dan aradılar, 'Kazı yapıyorsunuz, gelelim, ortak olalım, beraber kazı yapalım' dediler. Bu sadece Düzce'nin değil, dünyanın da ilgi duyduğu bir kazı faaliyeti haline geldi. Çok heyecan verici." 


Konuralp antik kenti kazısı, İtalya ve Almanya'nın dikkatini çekti
Konuralp antik kenti kazısı, İtalya ve Almanya'nın dikkatini çekti
Konuralp antik kenti kazısı, İtalya ve Almanya'nın dikkatini çekti
Konuralp antik kenti kazısı, İtalya ve Almanya'nın dikkatini çekti
Konuralp antik kenti kazısı, İtalya ve Almanya'nın dikkatini çekti
Konuralp antik kenti kazısı, İtalya ve Almanya'nın dikkatini çekti
Konuralp antik kenti kazısı, İtalya ve Almanya'nın dikkatini çekti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Arto Şevket Çoruh Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Gökhan Töre Ümit Şamiloğlu Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Konya İngiltere Uyuşturucu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Konuralp antik kenti kazısı, İtalya ve Almanya'nın dikkatini çekti | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 09:15:37. #1.14#
title