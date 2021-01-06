Konuralp antik kente AK Parti Gölyaka heyetinden ziyaret
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Konuralp antik kente AK Parti Gölyaka heyetinden ziyaret

06.01.2021 12:23 | Son Güncelleme: 06.01.2021 12:23
Konuralp antik kente AK Parti Gölyaka heyetinden ziyaret

Düzce Belediyesi, Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, Gölyaka Belediyesi AK Partili meclis üyeleri ve AK Parti Gölyaka ilçe teşkilatı mensuplarının, Konuralp Prusias Ad Hypium Antik Kenti'ndeki tiyatroda devam eden kazı çalışmalarını incelediğini bildirdi.

Düzce Belediyesi, Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, Gölyaka Belediyesi AK Partili meclis üyeleri ve AK Parti Gölyaka ilçe teşkilatı mensuplarının, Konuralp Prusias Ad Hypium Antik Kenti'ndeki tiyatroda devam eden kazı çalışmalarını incelediğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün kentin tarihine ışık tutan Konuralp Antik Kenti'nin en önemli yapısı olan tiyatro alanında bölgeye ilgi duyan herkesi özel olarak ağırlamayı sürdürdüğü belirtildi.

Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan ve beraberindeki teşkilat üyelerinin, müze müdürü İhsan Arslan rehberliğinde tiyatro kazı alanında gezdirildiği ifade edilen açıklamada, antik kentin tarihi geçmişi hakkında da bilgiler verildiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Özlü, şunları kaydetti:

"Düzce'nin en önemli tarihinin yer aldığı Konuralp'i tarih turizmine katarak diğer şehirlerimizden ve ülkelerden vatandaşların merak edip buraya gelmelerini 2000 yıllık tarihin izlerini burada yaşamalarını istiyoruz. Çalışmalarımızda her geçen gün heyecan verici keşifler ortaya çıkıyor. Bebek mezarı, su arkı, heykel kaidesi, Medusa başının bulunmasının ardından son olarak Groteks figürü bulunmuştu. Yine ilgi çeken bir konu da Roma döneminde gladyatörlerin bu alanda savaştığına dair bulgular var. Gerçekten beni burası çok heyecanlandırıyor. Tarihi değerlerimize, kültürlerimize sahip çıkıp, dünyaya tanıtmaya kararlıyız. Bu süreçte antik kentin tanıtılmasında ve ortaya çıkarılmasında destek olan başta Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, tüm kurum ve kuruluşlara, personelimize çok teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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