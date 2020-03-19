Konumunu at, ekmeğin gelsin Samsun'da unlu gıdalar üzerine hizmet veren bir fırın, korona virüsü nedeniyle yaşlı, hasta ve hamileler başta olmak üzere evlerinden çıkamayanlar için 'kapıya ekmek servisi' başlattı.

Samsun'da unlu gıdalar üzerine hizmet veren bir fırın, korona virüsü nedeniyle yaşlı, hasta ve hamileler başta olmak üzere evlerinden çıkamayanlar için 'kapıya ekmek servisi' başlattı.

Samsun'da 1902 yılından bu yana sektörde hizmet veren kurumun İşletme Müdürü Endüstri Mühendisi Hamza Polat Gürcüoğlu, ülkede de can almaya başlayan korona virüsü nedeniyle tüm toplumun sağlığının tehdit altında olduğunu belirterek böyle bir ortamda Samsun'un en eski köklü bir kurumu olarak halkın yanında olma sorumlukları olduğunu kaydetti.

Böyle günlerde toplumun tüm kesimlerinin tam bir dayanışma içinde olması gerektiğini ifade eden Hamza Polat Gürcüoğlu, yüzyılı aşkın süredir Samsun'un bilinir ve güvenilir bir kurumu olarak babadan oğula hizmet ettiklerini söyleyerek toplum sağlığının tehdit altında olduğu bu süreçte de üzerilerine düşeni yapmak istediklerini ifade etti. Uygulamanın öncelikle Atakum İstiklal Mahallesi'ni kapsadığını belirten Gürcüoğlu, "Birlikte çalıştığım elektrik-elektronik mühendisi olan kardeşim Ertuğrul Gazi Gürcüoğlu ile bizleri 100 küsur yıldır yaşatan halkımızın yanında olmak için böyle bir çalışma başlattık. Şimdilik kentin büyük yerleşim yeri olan İstiklal Mahallesi'nde verdiğimiz hizmeti zamanla yaygınlaştıracağız. Çok güzel cevaplar alıyoruz. Şu gerçek ki virüs nedeniyle sağlığımız tehdit altında bu süreçte yaşlı, hasta, hamile ve çocuklu bayanların evde kalmaları hem kendileri hem de toplum sağlığı için faydalı olacaktır. O nedenle İstiklal Mahallemiz sakinlerine ihtiyaç duyacakları günlük ekmeği tehlike geçene kadar evlerine götürmeye devam edeceğiz. Bunun için bize WhatsApp hattından konum atmaları yeterli olacaktır " dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA