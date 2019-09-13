Konuksever ticari alanı yeniden planlandı

13.09.2019 17:37

Antalya Büyükşehir Belediyesi devam Meclisi'nde, Konuksever Mahallesi içerisinde bulunan ticari alana yönelik 25 bin ve 5 binlik planlar tekrar ilgili daireye gönderildi.



Antalya Büyükşehir Belediyesi Eylül devam meclisi Muhittin Böcek başkanlığında Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Devam meclisinde 48 gündem maddesi görüşülürken, maddelerin çoğunluğu toplu oylandı.



Mecliste, CHP grubu, belediyeye ait bazı taşınmazların satışı için encümene yetki verilmesini talep etti. AK Parti'nin red oyu verdiği satışa, mecliste bulunan diğer partiler onay verdi. MHP Sözcüsü Selçuk Senirli, Korkuteli Belediyesi'nin satış için CHP İlçe Başkanına bilgi verdiğini, ancak ilçe başkanının bu satışı uygun görmediğini söylediğini ifade etti. Senirli, "Biz Büyükşehir'de böyle yapmıyoruz, aynı hassasiyeti ilçemizde de bekliyoruz" şeklinde konuştu. Saadet Partisi'nin Korkuteli Meclis Üyesi Mehmet Manavoğlu ise ilçede bu satış için oy birliği ile karar verildiğini dile getirdi.



Konuksever yeniden planlandı



Büyükşehir Meclisinde, yıllardan beri tartışılan Konuksever Mahallesi'nde bulunan ticari alana (AVM) yönelik 2 madde de görüşüldü. Alan için 3'üncü İdare Mahkemesi'nin önceden yapılmış planları iptal ettiği, plansız kalan bölgenin 25 bin ve 5 binlik planlarının oluşturulduğu kaydedildi. Komisyonda grupların kabul ettiği imar planlarına yönelik CHP grubu, iki plan maddesinin yeniden görüşülmesi için ilgili daireye gönderilmesine yönelik teklifi sundu. CHP'nin yaptığı teklife diğer partiler de kabul oyu verdi.



Toplu oylamalar sonucu Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 48 maddesi 20 dakika da sonuçlandı. Sonrasında ise ilçelerden gelen ek önergeleri görüşmek üzere Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, meclise 10 dakika ara verdi.



Meclisin ikinci yarısında Toplu ulaşım esnafına ödenen gelir desteğinin yeniden düzenlenmesi görüşüldü. Düzenlemede gelir desteğinin değişmesi de ele alındı. Görüşülen madde oy çokluğuyla kabul edildi.



CHP Grup sözcüsü Deniz Filiz, "1 Nisan 2018 yılından yapılan destek ödemesini değiştirip belediye bütçesindeki yükün hafifletmesi ve belediyedeki mali akışın sürdürülebildiğin devamI için düzenleme yapıldı. Bugüne kadar yapılan ödemlerin toplamı 4,7 milyon. Bunun yöntemini değiştirmeyi öngördük. Her gün hem 455 esnafımızı hem de bu hizmetten 455 bin vatandaş için düzenleme yaptık" diye konuştu.



AK Parti Grup Sözcüsü Ali Çetin ise, bu konuyla ilgili süreye ihtiyaç olduğunu ve kararların çekimser olduğunu ifade etti. MHP Grup Sözcüsü Selçuk Senirli, kendilerinin de parti olarak çekimser olduklarını dile getirdi.



Böcek: "Taşınanlar ve taşıyanlar memnun olacak. Her ay 6 milyon lira ödeyemiyoruz."



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise, "20 yıldır bütün otobüsçü arkadaşların yanında oldum. Bu düzenlemeyle hem taşıyanları hem de taşınanların memnun olacağı sistem geliyor. Bu konuda detaylı görüşmeleri yapacağız. Geçtiğimiz gün ulaşıma zam yapıldı diye eleştirildik. Otobüsçülere zam yapılmasını açıkça söyleyen birisiyim. Arkadaşların okuduğu ve kayda geçtiği için sizin bir sıkıntınız yok. Sizlere 20 yıl destek veren biri olarak burada ucuz siyaset yapacak değiliz. Taşınanlar ve taşıyanlar memnun olacak. Her ay 6 milyon lira ödeyemiyoruz. Mayıs ayını daha bugün ödedik. Bu para Antalyalının parası" şeklinde konuştu.



"Aksu'da parka Alparslan Türkeş ismi"



Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi'nde yeni açılacak bir yola Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin'in önerisiyle Alparslan Türkeş ismi verilmesi önerildi. Mecliste oy birliğiyle ismin verilmesi kararı alındı. Karar sonrası MHP Grup Sözcüsü Selçuk Senirli, "Alparslan Türkeş'in isminin böylesi bir caddeye verilmesi sonrasında, Aksu Belediye Başkanına ve kabul oyu veren arkadaşlarım ile Başkanımız Muhittin Böcek'e teşekkür ederim" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA