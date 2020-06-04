Konuksever'de çalışmalar yeniden başladı
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Konuksever'de çalışmalar yeniden başladı

Muratpaşa Belediyesi, korona virüs salgınında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında mahallelilere rahatsızlık vermemek için ara verdiği cadde ve sokak yenileme çalışmalarına yeniden başladı.

Konuksever'de çalışmalar yeniden başladı
04.06.2020 11:54 | Son Güncelleme: 04.06.2020 11:57

Muratpaşa Belediyesi, korona virüs salgınında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında mahallelilere rahatsızlık vermemek için ara verdiği cadde ve sokak yenileme çalışmalarına yeniden başladı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, normalleşme döneminin ilk çalışması için Konuksever Mahallesi'nde çalışmalara başladı.

Muratpaşa Belediyesi, Konuksever Mahallesi'nde ara verdiği cadde ve sokak yenileme çalışmalarına, salgında normalleşme dönemiyle birlikte yeniden başladı. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yaklaşık 18 bin 200 metre uzunluğunda yol ağı bulunan mahallede, önceki yıllarda 9 bin 88 ton asfalt kullanılarak 5 bin 600 metre uzunluğundaki cadde ve sokağın yenilemesini gerçekleştirdiklerini söyledi. Yaklaşık 20 bin nüfusu bulunan mahallede ikinci etap çalışmaları 12 bin 599 metre uzunluğundaki cadde ve sokağı kapsadığını belirten Başkan Uysal, "Türkiye'de ilk korona virüs vakasının doğrulandığı mart ayında Konuksever Mahallesi'nde çalışmalar devam ederken sokağa çıkma kısıtlamalarında mahallelilere rahatsızlık vermemek için çalışmalara ara verdik" diye konuştu.

Salgının geldiği noktada sokağa çıkma kısıtlamalarını kaldırılması ve kontrollü sosyal hayat döneminin başlamasıyla birlikte Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin de Konuksever Mahallesi'nden yeniden çalışmalarına başladığını aktaran Başkan Uysal, "Konuksever Mahallemizde ikinci etap çalışmaları büyük oranda tamamlanmışken ara vermek durumunda kaldık. Normalleşmenin ilk günlerinde mahallemizde çalışmaları tamamlayarak Konuksever'in tüm cadde ve sokaklarını yenilemiş olacağız" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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